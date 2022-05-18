曾國衞：洪水橋連接前海鐵路　首階段研究料今年內完成

立法會今午（18日）通過有關「積極配合《前海方案》，加快融入國家發展大局」的議員議案。提出議案的經民聯立法會議員盧偉國指， 要全面有效落實《前海方案》，並促進粵港澳大灣區協作發展，涉及的政策範圍非常廣泛，考慮到香港與內地的體制差異，港府設立高層次專責架構，以新思維和新視野制訂全面策略。



政制及內地事務局長曾國衞表示，由行政長官領導的「粵港澳大灣區建設督導委員會」，積極推動香港參與大灣區建設，連接洪水橋及前海的港深西部鐵路，首階段研究預計在今年完成。他說，有關工程能加強新界北、深圳南山及前海的交通聯繫，除了便利港人到前海合作區發展外，亦能提升洪水橋／廈村新發展區，為新界北現代服務業中心。



政制及內地事務局局長曾國衞。（資料圖片）

劉國勳倡簡化通關手續 增加一地兩檢關口

民建聯劉國勳認為，深港兩地口岸應研究改變通關模式，簡化通關手續，包括在更多的口岸實施「一地兩檢」，甚至「合作查驗一次放行」。在鐵路方面，他建議政府重新研究興建港深西部快速軌道，並探索深圳鐵路向下發展的可行性，研究讓內地有關方面在香港興建鐵路。

黃元山建議推進跨境政務服務便利化

立法會議員黃元山認為，為配合《前海方案》，特區政府應加緊與深圳及前海當局對接，擬定和落實共贏的方案，建議港府發展新型研發機構、促進創新鏈對接聯通；推進跨境政務服務便利化，深化服務貿易自由化；推進金融市場互聯互通、人民幣跨境使用、外匯管理便利化等領域先行先試；利用香港與國際接軌的專業服務，支持前海企業「走出去」，以及發展中國特色新型智庫，建設粵港澳研究基地。

深圳前海交易廣場施工現場。（新華社）

已研究在新皇崗實施「合作查驗一次放行」

曾國衞提到，港深兩地政府亦已經研究在新皇崗口岸實施「合作查驗一次放行」，提供更便利的通關服務。他表示，在國家「十四五規劃」支持下，前海的發展一定會為香港帶來龐大的發展空間，發揮港深兩地在大灣區雙引擎的功能，為香港經濟注入動力。