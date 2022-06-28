七一︱警方於金鐘、灣仔強化佈防　戰術部隊換新制服巡邏

國家主席習近平將出席香港慶祝回歸25周年活動及第六屆特區政府就職禮，警方今日（28日）在部份官員接受「閉環」管理的灣仔君悅酒店外、會展外，以及鄰近的金鐘一帶加強佈防。君悅酒店外有數輛警車守候，港灣道兩旁築起大量水馬，超過20名軍裝及便衣警察在港灣道一帶巡邏。



警車數量逐漸增加

雖然官方未確認習近平會否親身到港，但政府目前進行高度保安及防疫準備。有機會近距離接觸領導人的現屆及候任政府主要官員，包括行政長官林鄭月娥、保安局局長鄧炳強、財經事務及庫務局局長許正宇，以及教育局局長楊潤雄等，昨晚（27日）已入住灣仔君悅酒店接受「閉環」管理。

警方今日在君悅酒店外加強佈防，中午12時左右，酒店外有2輛警車及數名警員戒備。下午3時許，增至4輛警車守候。港灣道兩旁築起大量水馬，二十多名軍裝及便衣警察在港灣道一帶，如會議展覽中心入口、中環廣場地下、灣仔政府大樓，及君悅酒店外巡邏，期間不時有警車駛過。

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戰術部隊換上新制服 於會展附近巡邏

此外，警方繼續加強在香港會展中心一帶的佈防，加強各戰術部隊的協作及部署能力，制定相關應變計劃，確保七一回歸活動順利進行。今日中午，機場特警、反恐特勤隊及鐵路應變部隊再於會展中心一帶、金鐘站及會展站崗及巡邏。三個戰術部隊成員穿上新制服，分別是深藍色、灰藍色及淺灰色戰衣。