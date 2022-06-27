警三戰術部隊換新制服七一高調巡邏　提升防禦力　手臂展編號

警隊三個戰術部隊本周更換新制服，並於七一回歸日在公眾執勤。機場特警、反恐特勤隊及鐵路應變部隊將會分別穿上由內地特別訂製的深藍色、灰藍色及淺灰色戰衣，提升防禦力，警員肩章亦改變位置，貼在兩邊手臂展示所屬部隊、階級及編號，企領印有「警隊POLICE」字樣。新制服將會試用兩至三個月，經檢討後會再改良，隨後全面使用。有警員指新制服上衣改為拉鏈設計，避免穿上防彈衣後被鈕扣「頂心口」。



鐵路應變部隊（左一，二）、反恐特勤隊（中）及機場特警（右一，二）更換戰衣，具抗火、抗酸及防割功能，警員肩章改為貼在兩邊手臂。（李澤彤攝）

機場特警、反恐特勤隊及鐵路應變部隊新制服以全新形像區分，分別為深藍色、灰藍色及淺灰色戰衣，新制服採用立體剪裁，更具彈性，適合跑步及攀爬，上臂和褲管縫有多個口袋，加強實戰應用。

新制服的警員肩章改為貼在兩邊手臂，顯示所屬部隊、階級及編號。（李澤彤攝）

關節位可加護墊 企領印有「警隊POLICE」

現時防暴隊穿着的「蛙服」具抗火、抗酸及防割功能，新制服設計亦有考慮相關功能，上衣採用拉鏈企領及長袖設計，肩膊、手肘及膝蓋有「暗格」可以加入護墊，保護關節及避免磨損，以便極端工作環境執行職務。

警員編號展示位置亦有改動，由以往兩肩改為兩臂，避免防彈衣遮蓋，更清晰顯示所屬部隊、階級及編號，方便隊員及公眾識別，企領和心口印有「警隊POLICE」字樣。

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內地製戰衣 棄用鈕扣避免「頂心口」

警察機場特警組總督察孔逸娜表示，為全面提升反恐效率、保護人員安全及改善制服舒適度，警隊一直研究更換新制服，參考內地及海外反恐經驗後，由內地生產商製造「試驗品」，預計試用兩至三個月後再作檢討，隨後正式全面更換，市民會在七一回歸日見到部隊穿新制服執勤。

有警員指出，戰術部隊以往穿軍裝制服或工作服為主，採恤衫設計，穿上防彈衣後鈕扣會「頂心口」，而且物料欠缺彈性，較難作出大動作，新制服由扣鈕改為拉鏈設計，加快更衣速度。