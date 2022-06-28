七一︱拆解議員酒店閉環日期不一之謎　「核心內圍」將參與兩活動

獲邀出席七一慶回歸活動的各路政界人士，今日（28日）陸續收到通知入住灣仔萬麗海景酒店接受閉環管理，大部份立法會議員皆收到通知須在周四（6月30日）入住，但有少部份人獲安排提早一天，於明日（29日）進入酒店。

據了解，明日提早閉環的政界人士，主要是獲安排參加兩項於6月30日舉行的活動，分別是於會展與領導人合照，以及晚上於禮賓府舉行的晚宴，是以提早閉環。



+ 2

現任行會成員周四獲邀出席活動

國家主席習近平將會出席慶回歸活動以及新一屆政府就職典禮。政界人士今日陸續收到通知，須前往萬麗海景酒店，入住時間主要分成三節：6月29日下午、6月30日上午9時許、6月30日中午。

據筆者向多名議員了解，獲邀明日提早閉環的政界人士主要涉及3類，其一是部份港區人大、政協中的代表，例如全國人大常委譚耀宗；其二是現任行政會議成員包括湯家驊、林健鋒等，但非現屆行會成員、新一屆才加入行會的則無份；其三是各大建制派政黨的領袖，如新民黨主席葉劉淑儀、工聯會會長吳秋北、經民聯主席盧偉國等。

有獲邀者指出，周四的活動主要分別兩節：其一是下午4時左右與領導人合照，其二是於禮賓府參加晚宴，但現階段未確定領導人會否出席晚宴。不過亦有人表示，雖然已知悉需參加6月30日的活動，但對於具體是參與哪一場，還是兩場都去，現時都未有最終定案。

邀請函中英譯名不一惹議

亦有議員私下反映「見微知著」，政府回歸活動統籌上，近日出現眾多「甩轆」情況，先有誤發電郵地址給所有嘉賓，最新今日有部份議員收到的邀請函中，酒店名也出現錯誤，中文名寫明「萬麗海景酒店」，英文譯本卻寫成「Grand Hyatt」（即官員接受閉環的君悅酒店），要再深入了解才能確認是萬麗海景酒店，慨嘆政府內部工作情況混亂，難保屆時回歸慶典會否再「甩轆」，在全國面前鬧出笑話。