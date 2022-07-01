習近平向新政府提四點希望：提高治理水準　切實排解民生憂難

國家主席習近平今日（7月1日）出席香港港回歸祖國25周年慶典暨第六屆香港特區政府就職典禮，發展重要講話。他表示，中央政府和香港社會對新一屆特區政府寄予厚望，提出四點希望，包括著力提高治理水準、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難，以及共同維護和諧穩定。

他特別指出，要關愛青年人未來發展，幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業的實際困難。



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指香港需「轉變治理理念」 把握好政府和市場關係

習近平表示，香港正處在從「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，而機遇和挑戰並存，機遇大於挑戰。

他提出四點希望，第一是著力提高治理水準。習近平指，完善治理體系、提高治理能力、增強治理效能，是把香港特區建設好、發展好的迫切需要，「行政長官和特別行政區政府是香港的當家人，也是治理香港的第一責任人。要忠實履行誓言，以實際行動貫徹『一國兩制』方針，維護《基本法》權威，為香港特別行政區竭誠奉獻。」

要按照德才兼備的標準選賢任能，廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才進入政府。要提升國家觀念和國際視野，從大局和長遠需要出發積極謀劃香港發展。要轉變治理理念，把握好政府和市場的關係，把有為政府同高效市場更好結合起來。要加強政府管理，改進政府作風，樹立敢於擔當、善作善成新風尚，展現良政善治新氣象。」

積極穩妥推進改革、破除利益藩籬

第二點是不斷增強發展動能。習近平指，香港地位特殊，條件優良，發展空間十分廣闊。「中央全力支援香港抓住國家發展帶來的歷史機遇，主動對接『十四五』規劃、粵港澳大灣區建設和『一帶一路』高品質發展等國家戰略。中央全力支援香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，吸引滿懷夢想的創業者來此施展抱負。中央全力支援香港積極穩妥推進改革，破除利益固化藩籬，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。」

新政府就職典禮。（聯合採訪／美聯社）

籲拿出更果敢魄力舉措 發展成果更公平惠及市民

第三是切實排解民生憂難。習近平引述宋代蘇軾《賜新除中大夫守尚書右丞王存辭免恩命不允詔》中「享天下之利者，任天下之患；居天下之樂者，同天下之憂」的說法，「我說過，人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。」

他指，新一屆特區政府要務實有為、不負人民，把全社會特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求，拿出更果敢的魄力、更有效的舉措破難而進，讓發展成果更多更公平惠及全體市民，讓每位市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能夠改變自己和家人的生活。

「家和萬事興」 香港不能亂更亂不起

第四是是共同維護和諧穩定。習近平指，香港是全體居民的共同家園，「家和萬事興」，「經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂也亂不起，更深感香港發展不能再耽擱，要排除一切干擾聚精會神謀發展。香港居民，不管從事什麼職業、信奉什麼理念，只要真心擁護『一國兩制』方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量，都可以出一分力、作一份貢獻。」

他希望全體香港同胞大力弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，共同創造更加美好的生活。

▼習近平6月30日乘搭高鐵抵港▼



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要特別關心關愛青年人

習近平於講話最後，提到要特別關心關愛青年人，「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，表示要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識。」

他強調，要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。「我們殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。」

習近平最後引用唐代詩人孟郊《上包祭酒》中「願將黃鶴翅，一借飛雲空」兩句，形容中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程。他指，推進「一國兩制」在香港的成功實踐是這一歷史進程的重要組成部分，「我們堅信，有偉大祖國的堅定支援，有『一國兩制』方針的堅實保障，在實現我國第二個百年奮鬥目標的新征程上，香港一定能夠創造更大輝煌，一定能夠同祖國人民一道共用中華民族偉大復興的榮光！」

▼習近平6月30日視察科學園▼

