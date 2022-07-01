習近平訪港首次會見六大紀律部隊並合照　劉兆佳：反映中央信任

國家主席習近平昨日（30日）訪港，與各界人士會面及合照，其中包括超過100個紀律部隊代表。



對比2017年訪港行程，當時習近平與200多名政商界代表會面及合照，與紀律部隊並沒有相同安排。



全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，今次習近平單獨與紀律部隊合照，是對紀律部隊在止暴制亂中立下功勳表示肯定和感謝。



習近平與六大紀律部隊代表會面及合照。（政府新聞處）

今次會面合照包括特首林鄭月娥、候任特首李家超、保安局局長鄧炳強，以及六大紀律部隊的首長和成員代表，包括警務處、入境處、海關、懲教署、消防處和政府飛行服務隊，代表均穿着所屬部隊的制服。

肯定和感謝在止暴制亂中立下功勳

劉兆佳認為，今次會面和合照是中央要表達對紀律部隊的肯定和感謝，勉勵日後在國家安全和維持社會穩定發揮作用。他說，這行動除了表達領導人肯定紀律部隊在止暴制亂的作用，亦傳達了中央對紀律部隊的支持。

劉兆佳指，2019年修例事件期間，就連政府內部都對紀律部隊的手段都有異議，那時候中央出面支持，令紀律部隊維持團結和士氣，避免四面楚歌、鬥志渙散，其後的表現更為勇猛。

及後政府管治班子換人，多名紀律部隊出身的人士成為問責官員，足見中央的信任，今次就是再次發出中央支持紀律部隊的訊號。