李家超上任首日開fb、IG、微博　上載與妻合照曬恩愛

特首李家超今日（7月1日）上任，隨即大打網絡宣傳戰，同日啟用Facebook專頁、IG和微博帳戶。



首帖內容：攜手協力同為香港譜寫新篇章

李家超今早正式啟用社交網帳戶，第一個帖文是一張日出的照片，附有其競選口號「同為香港開新篇」，他寫道：「日出予人感覺朝氣勃勃、充滿生機，是一天的新開始！這個早上，我有了新的使命，也趁這個機會作新嘗試，在社交媒體展開新一頁。藉著線上分享日常工作和生活點滴，希望能夠加強跟市民的互動，讓我們攜手協力，同為香港譜寫新篇章。」

其後於升旗儀式開始前，帳戶上載李家超笑容滿臉，由妻子幫忙準備領帶的照片。李家超指：「這段日子，慶幸有太太Janet為我打點一切，讓我無後顧之憂，全心全意迎接新的使命。我想趁這個特別日子，感謝Janet多年來默默地在我背後支持我及照顧家庭。未來五年，我更需要你的扶助，讓我可以全情投入，為香港每一個家庭的幸福而努力。」

於升旗儀式開始前，帳戶上載李家超笑容滿臉，由妻子幫忙準備領帶的照片。（李家超fb圖片）

「四點鐘謝sir」主理李家超公關

被稱為「四點鐘謝sir」的前保安局首席助理秘書長謝振中，現時已加入特首辦負責李家超的公關工作。

李家超在參選特首時曾開啟Facebook專頁，以作競選之用，在當選後即於5月10日停止更新。