習近平讚林鄭勇於擔當：中央充分肯定5年工作　冀支持新特首施政

國家主席習近平今日（30日）下午會見特首林鄭月娥，習近平指，林鄭月娥忠誠履行行政長官的憲制責任，堅定貫徹落實「一國兩制」方針和《基本法》，帶領特區政府依法施政，團結社會各界人士止暴制亂，全力抗擊新冠肺炎疫情，積極融入國家發展大局，為維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，落實「愛國者治港」原則，推動香港局勢實現由亂到治重大轉折，做了大量艱苦工作，作出重要貢獻，展現了勇於擔當的精神，「對於你這5年來的工作，中央是充分肯定的。」



習近平表示，希望林鄭月娥積極支持新一任行政長官和新一屆特區政府依法施政，繼續為香港和國家的發展作出貢獻。

林鄭月娥衷心感謝習近平在香港疫情仍然波動的情況下，親臨香港出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨特區第六屆政府就職典禮，並視察香港，表示這充份體現習近平對香港同胞的親切關懷。她表示，香港過去5年是極不平凡的5年，她能夠為「一國兩制」事業作出貢獻，感到十分榮幸。她祝願祖國富強昌盛，習近平視察香港圓滿成功。

中央辦公廳主任丁薛祥、中央軍委副主席許其亮、全國人大副委員長沈躍躍、國務委員兼外長王毅、港澳辦主任夏寶龍參與會見。