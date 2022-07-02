港區全國人大代表：熱烈擁護習近平講話　為香港派定心丸

國家主席習近平昨日（7月1日）訪港，出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，並發表重要講話。



港區全國人大代表指，習近平訪港充份體現了對香港的高度重視和對香港同胞的深情關懷。



港區全國人大代表指，習講話深刻闡述了全面準確理解和貫徹「一國兩制」方針的重大理論和實踐問題，具有重要里程碑意義，對此表示衷心感謝和熱烈擁護。

一錘定音給香港派「定心丸」

習近平高度評價「一國兩制」成功實踐，又表示只有正確理解和貫徹「一國兩制」、將中央的全面管治權與香港高度自治權統一銜接，認真落實「愛國者治港」原則，才能真正發揮好香港獨特的優勢。港區全國人大代表指，這些重大論斷一錘定音，揭示了長期堅持「一國兩制」的根本原因、重大原則和光明前景，給香港派了「定心丸」，必將極大增強香港同胞和國際社會對「一國兩制」行穩致遠的信心，香港社會各界人士深受鼓舞。

港區全國人大全體代表稱，始終銘記習近平的關懷厚愛，必定認真學習和貫徹落實習近平主席講話精神，深刻理解和準確把握「一國兩制」的實踐規律。又表示深刻認識到，社會主義制度是我國的根本制度，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度。

習近平出席回歸25周年慶典，發表重要講話。（聯合採訪／美聯社）

港區全國人大全體代表指，在國家發展全過程人民民主的進程中，必定充分發揮港區全國人大代表的積極作用，為貫徹落實「愛國者治港」原則和維護香港長期繁榮穩定貢獻力量，推動香港加快融入國家發展大局。

港區全國人大全體代表希望社會各界一同學習貫徹習近平重要講話精神，共同推動講話精神在港落地生根，積極支持行政長官李家超和特區政府提高管治水平、增強發展動能、排解民生憂難以及維護和諧穩定。他們相信新一屆特區政府會做到「民有所呼，我有所應」，從人民利益出發，轉變治理理念，致力開拓創新，為香港開新篇，為市民謀幸福，為中華民族的偉大復興貢獻獨特的香港力量。