習近平提四個必須：政權牢牢掌握在愛國者手中　保持香港獨特地位

國家主席習近平今日（1日）在慶祝香港回歸25周年大會暨第六屆政府就職典禮上發表重要講話，提出四個「必須」，包括必須全面準確貫徹「一國兩制」方針、必須堅持中央全面管治權和保障特區高度自治權相統一、必須落實「愛國者治港」，以及必須保持香港的獨特地位和優勢。

他強調，政權必須掌握在愛國者手中，沒有一個國家或地區的人民，會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權，把特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。



港人須自覺維護中共領導

習近平提出四點「必須」，第一是必須全面準確貫徹「一國兩制」方針。他指，「一國兩制」方針是一個完整的體系，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，在這個前提下，香港、澳門保持原有的資本主義制度長期不變，享有高度自治權。他說，社會主義制度是中華人民共和國的根本制度，中國共産黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，特區所有居民應該自覺尊重和維護國家的根本制度：「全面準確貫徹『一國兩制』方針將為香港、澳門創造無限廣闊的發展空間。『一國』原則愈堅固，『兩制』優勢愈彰顯。」

堅持全面管治權與高度自治權相統一

第二是堅持中央「全面管治權」和保障特區「高度自治權」相統一。習近平說，中央政府對特別行政區擁有「全面管治權」，這是特別行政區「高度自治權」的源頭，同時中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的「高度自治權」：「落實中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權是統一銜接的，也只有做到這一點，才能夠把特別行政區治理好。特別行政區堅持實行行政主導體制，行政、立法、司法機關依照基本法和相關法律履行職責，行政機關和立法機關既互相制衡又互相配合，司法機關依法獨立行使審判權。」

習近平出席回歸25周年慶典，發表重要講話。（聯合採訪／美聯社）

必須由愛國者掌權 「任何時候都不能動搖」

第三是必須落實「愛國者治港」。習近平指出，政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則：「世界上沒有一個國家、一個地區的人民，會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。」

他強調，把香港特區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。守護好管治權，就是守護香港繁榮穩定，守護700多萬香港居民的切身利益。

新政府就職禮。（聯合採訪／美聯社）

珍視香港聯通世界優勢 保持普通法制度

第四，必須保持香港的獨特地位和優勢。習近平指，中央處理香港事務，從來都從戰略和全局高度加以考量，從來都以國家和香港的根本利益、長遠利益為出發點和落腳點。香港的根本利益同國家的根本利益是一致的，中央政府的心同香港同胞的心也是完全連通的。

習近平表示，背靠祖國、聯通世界，是香港得天獨厚的顯著優勢，香港居民很珍視，中央同樣很珍視。中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫。中央相信，在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的歷史進程中，香港必將作出重大貢獻。