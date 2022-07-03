回歸畫展｜齊白石真跡展出　李家超：文體局助港成中外藝文之都

特首李家超今日（3日）於「今朝更好看──慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展」中透過視像致辭，指特區政府會致力將香港建設成為中外藝術文化之都，又認為新設的文化體育及旅遊局，有助達到此一目標。



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活動由紫荊文化集團主辦，在新鴻基地產旗下「天際100」舉行，展出20多位書法國畫大師，包括齊白石、林風眠、傅抱石、吳冠中等人的作品。國寶級畫作包括齊白石《蝦》、傅抱石《待細把江山圖畫》、李可染《牛性純馴時亦強犟》等，皆屬二十世紀中國美術史上的經典之作。

李家超致辭時表示，香港在國家的重視和支持下成功落實「一國兩制」，在社會和經濟發展方面都取得驕人成就，國家「十四五」規劃明確支持香港發展為中外文化藝術交流中心，為香港的文化事業創造更廣闊的發展空間。

他提到，在新一屆政府成立了文化體育及旅遊局，為香港的文化事業創造更廣闊的發展空間，該局將專責文化藝術和創意產業政策，促進文化藝術創意產業化的發展，也可利用旅遊業進一步對外推廣中華文化。「我們會好好把握『十四五』規劃給予香港的新定位，把香港建設成為中外藝術文化之都，提升香港國際定位。此外，他又指可進一步利用旅遊業對外推廣中華文化，將香港建設成為中外藝術文化之都，提升香港的國際地位。

紫荊文化集團董事長毛超峰指，「文化興則國家興，文化強則民族強」，25年來香港在「一國兩制」方針的正確指引下，實現長期繁榮穩定，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇跡作出了不可替代的貢獻，香港同胞可一道邁向中華民族偉大復興新的壯闊征程，集團將與香港廣大文化藝術界同仁一道，搭建更大平台、舉辦更多活動，增進內地與香港文化領域交流合作。