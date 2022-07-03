李家超：輪公屋時間不再加長是目標 　官員如無能力不能讓其耽誤

特首李家超出席電視節目時指出，上任後希望重點解決民生問題，如土地房屋，會訂立準確的「KPI」（關鍵績效指標）確保完成工作，初步的目標是先讓公屋輪候時間停止增長。他又認為，如果政策效果不理想，官員有需要負責，坦言如果有官員無能力、不幹事，不能讓其繼續留下耽誤時間。



料百日報告會交代更多細節

李家超提到，國家主席習近平對新一屆政府提出「四點希望」，對他是正面動力，其中講話中提到要提升治理水平及提升發展動力，與他的政綱內容一致，令其感到目前計劃的施政方向正確，問題是如何落實好。他強調，在土地房屋政策方面會透過新成立的兩個工作組，達致提速、提效及提量的目標，包括壓縮審批程序，審視綠化地及棕地用途等。李家超希望，未來可以先將公屋輪候的增長停止，進而縮短，已有一些增加房屋供應的新思維，但會務實研究後才公布，相信上任百日報告中，會有新消息向社會交代。

被問到一旦政策效果未如理想，主事官員會否承擔後果，李家超表示明白有一些工作會需要時間，例如壓縮程序方面的法律修訂，而程序壓縮後也有一些過程，不可能一朝一夕解決問題，會清楚向公眾說明。他指作為一個負責任的政府，需要幫所有人解決問題，「解決問題係重要過，等啲同事心理上有壓力」，而且工作做得不足，領導都要負責，不能怪在前線同事頭上。被追問主事官員有否可能像上屆出現換人情況，李家超指這也是問責制希望做到的目的：「一啲人如果係不幹事、冇能力嘅，亦都冇可能俾佢繼續耽誤時間。」

李家超強調，KPI的最終目的是協助解決問題，如果定得太多、太氾濫，會導致政策失焦。