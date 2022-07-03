倪匡逝世｜年少任公安後變反共　《追龍》預言「東方大城市毀滅」

香港科幻小說巨擘倪匡今日（7月3日）逝世，終年87歲。倪匡生於上海知識份子家庭，16歲時為追尋「烏托邦理想」，輟學報考華東人民革命大學，受訓3個月後成為「公安幹警」，曾參與土改「鬥地主」，但之後反成批鬥對象。至1955年，倪匡偷渡來港，開始寫作生涯，發表第一部小說《活埋》，之後不斷筆耕、日寫萬字，創作膾炙人口的《衛斯理》系列。

倪匡被視為「反共作家」，曾表明不相信「一國兩制」，他近年接受訪問時亦對香港前景悲觀。



《追龍》預言成真？ 倪匡：純屬巧合

倪匡1983年在報章連載小說《追龍》，當中「預言」東方將有一個大城市要毀滅：「要毁滅一個大城市，不一定是天災，也可以是人禍，人禍不一定是戰爭，幾個人的幾句話，幾個人的愚昧無知的行動，可以令大城市徹底死亡。不必摧毁大城市的建築物，不必殺害大城市的任何一個居民，甚至在表面上看來，這個大城市和以前一樣，但只要令城市原來的優點消失，就可以令它毁滅死亡。」

倪匡曾承認，小說中的「東方大城市」就是香港，認為香港消失的優點就是「自由」，「主要是言論自由，言論自由是一切自由之母，沒有言論自由便沒有其它自由。」

2019年爆發反修例風波，《追龍》被形容為「政治神預言」，同年倪匡出席香港書展活動時被問及小說是否預言成真時，他笑稱自己想法只是天馬行空，預言實現純屬巧合，並無預測能力。

倪匡於2012年在第31屆香港電影金像獎獲頒「終身成就獎」。（視覺中國）

曾稱「根本不相信一國兩制」

倪匡一生亦以「反共」聞名，曾言「根本不相信一國兩制這回事」，認為只是「共產黨說了算」，又稱「愛國必須反共，反共才是愛國」。2019年，倪匡接受港台節目《鏗鏘說》訪問，憶述回歸前時任新華社香港分社社長許家屯，曾打算邀請他到內地走一走，倪匡說可以組織一個團體，叫「反共作家回國考察團」，之後便無下文。

倪匡與金庸、黃霑、蔡瀾並稱「香港四大才子」，如今前三人已仙遊。倪匡在訪問中說，其實只有金庸一人稱得上才子，自言對人生看得很淡，當年來港後自由自在，不受拘束，有三年五載這種日子已很滿足，如今有60多年來是「撿回來的幸運」。

談到香港前景，倪匡說沒資格勸勉年青人，因自己想法太消極，他認為香港情況是「不可逆轉」，香港對內地的作用已愈來愈小。