特首選舉｜李家超獲1126萬元捐贈 開支913萬元 三大商會無捐款
撰文：周皓宜
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特首選舉參選人選舉開支出爐，根據選舉事務處資料，唯一候選人李家超獲得逾1,126萬元捐贈，開支逾913萬元。
59個團體向李家超捐贈
第六屆特首選舉在5月8日完成，唯一候選人李家超以1,416張支持票當選，得票率為99.2%，遠超歷屆特首選舉。
根據資料，李家超申報獲約1,126萬選舉捐贈，當中用於選舉之選舉捐贈總額為913萬元。59個團體向李家超捐贈，當中香港友好協進會、中華總商會、廠商會、新界鄉議局等均捐贈30萬港元，但名單未見香港總商會、工業總會、地產建設商會。此外，經民聯立法會議員林健鋒以私人形式捐款17,800元。
根據選舉條例，今屆選舉候選人開支上限是1,760萬元。據了解，目前被美國制裁的李家超由於沒有銀行戶口，競選期間需以現金收取捐款；不少政商界人士及組織希望捐款支持，被告知以組織名義捐贈。
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