特首選舉｜大孖沙沉默現身　地建會稱辣招不合時宜　商會盼通關

第六屆特首選舉落幕，唯一候選人李家超以1,416票當選，多名地產商選委現身灣仔會展投票，包括長和主席李澤鉅、新地主席郭炳聯、新世界發展行政總裁鄭志剛、合和實業主席胡應湘、信和置業主席黃志祥等都先後到場，但無一發言或回應提問。

香港地產建設商會在李家超當選後，發稿祝賀他高票當選，成為香港新一任行政長官，祝願其選舉宏圖早日落實，為香港開創美好新篇。地產及建造界立法會議員、地建會秘書長龍漢標接受傳媒訪問時指，樓市「辣招」已不合時宜，期望李家超當選後能解決土地房屋問題，歸根究底要從供應方面著手，「如果用特殊手段壓抑樓價，相信對整個經濟很大有影響。」

香港總商會、中華廠商聯合會、中華總商會及香港工業總會發稿祝賀。除了總商會，其餘三大商會都提到，希望李家超上任後盡快通關。



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香港總商會主席王冬勝表示，有信心李家超能夠應對香港當前各種挑戰，帶領本港邁向更豐盛未來。總商會期盼與新政府合作，協助香港經濟從疫情中復蘇，鞏固香港作為亞洲領先商業樞紐的地位。

中總：李反修例中作風果斷 是理想人選

中華總商會表示，全力支持和配合新政府貫徹落實「一國兩制」、「愛國者治港」，以香港發展利益為依歸，實現良政善治新局面。中總會長袁武讚揚李家超處事務實，尤其在處理「黑暴」事件、推動落實《香港國安法》及完善選制等方面，展現出果斷作風和勇於擔當的毅力，是新特首的理想人選。中總期望李家超上任後，就通關安排積極與內地商討，讓業界營運和民生往來回復正常，帶動經濟重拾活力。

李家超曾形容若當選，將擔任指揮為香港奏出更輝煌新樂章。（李澤彤攝）

廠商會：高票當選反映強大號召力

中華廠商聯合會相信李家超可為香港點燃希望，開新局、譜新篇。廠商會會長史立德認為選舉過程充分展現「愛國者治港」已切實落地。他指回歸以來，中央一直如母親般無私關懷香港，希望李家超都能無私奉獻，認為李極高票當選反映他有強大號召力，相信他可以團結各界及凝聚共識。廠商會期望李家超上任後，首要爭取恢復通關，創建安全穩定的營商環境，令經濟復蘇迅速重拾動能，鞏固傳統產業、促進經濟多元發展。

工業總會全力支持李家超團結社會各界，全面提升香港競爭力。工總表示，歡迎李家超在政綱中明確提出宏觀政策方向，尤其承諾將香港打造成國際創新科技中心、推動再工業化、推進北都會策略及把握大灣區機遇。工總主席查毅超說，有信心李家超將以目標為本的方式施政、和兌現參選承諾，期望新政府適時考慮進一步放寬與內地及外地通關，讓香港繼續作為國際金融中心和重要交通樞紐。

林建岳：李家超眾望所歸 對香港有願景

全國政協常委、麗新集團主席林建岳亦發稿道賀，指李家超高票當選是眾望所歸，反映其往績能力和政綱施政方向得選委支持和社會各界肯定。林建岳指，李家超的政綱強調解決問題、關注基層弱勢、變革創新、重視發展和提升競爭力，對於香港的競爭力以及長遠發展有願景及藍圖，相信新政府在李家超的帶領下，定可為香港開創更好未來。