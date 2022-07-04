特首選舉｜李家超日均開支30萬元遠超林鄭　買點鈔機收現金捐款

特首選舉候選人開支出爐，唯一候選人李家超由4月9日宣布參選至5月8日特首選舉的30日內，合共花約913萬元，當中270萬元用於「選舉聚會」。李家超5月6日於會展舉行造勢大會，花費180萬元，而4月9日宣布參選的網上記者會則用上逾32萬元。

另外，李家超花費約237萬元於選舉廣告，包括逾195萬元網上廣告費；租金、辦公室及運輸開支則用上277萬元。



30日選舉期 日均花30萬元

李家超競選期間合共用上913萬元，比上屆特首選舉當選人林鄭月娥的1,216萬元，及另一候選人曾俊華的1,017萬元為少。不過，林鄭月娥及曾俊華在特首選舉前約兩個月已宣布參選，選舉期遠長於李家超的30天。以選舉期平均開支計算，李家超平均每日花上30.4萬元；林鄭月娥平均每日用17.4萬元；曾俊華每日用15.2萬元。

李家超的「選舉聚會」開支較林鄭月娥多出約38萬元，耗資最多的是5月6日於會展舉行的造勢大會，用上180萬元，當中72.8萬元用作活動製作服務、27.9萬元支付場地租金及5.8萬元保安服務等。根據選舉事務處資料，李家超4月29日舉行的政綱發佈會用上41.8萬元，而5月4日於西九文化區舉行的青年交流座談會，花費5.7萬元。

選舉開支當中以租金、辦公室開支佔最多，達277萬元，李家超競選辦設於灣仔中環廣場，他在4月至5月租用兩個辦公室，35天租金連同冷氣費約為34萬，部分日子亦租用其他辦公室，租金連同冷氣費開支約18.7萬元。保安費用超過71萬，設備和電腦等需要約34萬，鋪設電線等工程則需68萬，監察輿情則花費3.8萬。

▼李家超競選期間到西九文化區▼



逾75萬元FB宣傳 60萬元聘盧維思妻任公關

選舉期間，李家超主要透過網上宣傳，於社交媒體發佈的廣告花費逾195萬元，當中選舉網頁耗資逾120萬元，投放了75.4萬元至Facebook宣傳，製作284則廣告。另外在Instagram及YouTube分別製作了79及39則廣告，但不涉及額外開支。

李家超亦用上28,134元製作98件團體T恤，平均每件287元。他也因被食環署移除宣傳品，須繳交$2,890.4費用。

李家超用上近60萬元聘請天禧顧問有限公司，在選舉期內提供傳媒管理服務。該公司執行董事為投資推廣署前署長盧維思的妻子黃麗君，單據顯示提供的服務包括傳媒管理策略、應對傳媒查詢、草擬講稿及發放新聞稿等。他亦聘請了香港政治經濟文化學會，於4月11日至5月8日期間，進行全天候24小時社交媒體監測，花費約3.1萬元。

另外，李家超以20萬元聘請薜馮鄺岑律師行提供法律服務，並向「higuma consulting」支付10萬元稅務服務費。薛馮鄺岑律師行過往多次獲前特首梁振英聘任為法律代表，包括2020年代表803基金有限公司，入稟高等法院申請司法覆核，要求教育局披露被裁定專業操守失當的教師資料，及2018年向《立場新聞》、理工大學應用社會科學系前助理教授鍾劍華發律師信等，被外界稱為梁振英的「御用」律師行。

李家超參選時落區。（資料圖片）

買點鈔機收現金捐款 67萬元聘保安服務

因受到美國制裁，李家超需要以現金形式接受捐款，單據顯示李家超用上5,900元購買兩部點鈔機，以及用4900元購買夾萬。李家超用上約3.7萬元購買現金押款服務。

李家超競選期間保安嚴密，據選舉開支資料，他共用上逾67萬元聘請保安服務，包括貼身保安及辦公室保安。4月13日報名參選當日，李家超需要保安保護21小時。

單據顯示，李家超競選團隊每天膳食主要購自灣仔一帶的茶餐廳及快餐店，出現的較多次數的包括位於灣仔的「喜喜燒臘茶餐廳」及「三六九飯店」。