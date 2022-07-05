李家超拒評公務員加薪　籲社會公道評價表現：效率公認世界前列

消息指，行政會議今日（5日）將討論公務員加薪，特首李家超出席行會前被問到，高層公務員會否按薪酬趨勢調查加薪7%，他稱不會透露行會討論項目，拒絕回應。

至於會否訂立清晰的公務員賞罰制度，並將公務員升遷和加薪與「KPI」掛勾，李家超說應為公務員講句公道說話，公務員表現與政府效率直接掛勾，在最近的世界競爭力年報上，香港政府效率排在第一或第二。他又強調，自己不是「口號式」的特首，會務實解決房屋等重要民生問題。



會協助表現未達標公務員

李家超指，公務員表現與市民期望有落差，或由不同原因導致，例如程序繁瑣、資源不足，或部門之間的配合等等。他強調團隊精神之中，最重要角色是領袖，領導官員在問題出現時主動介入，做好統籌及權責工作，才能讓公務員盡心盡力做到預期效果。他期望提升管理成效後，能達到大家希望看到的效果。

他提到，若某個別公務員工作上做得不好，會按程序和規矩處理，公務員制度有適當的處理方法。

特首李家超。（盧翊銘攝）

「我不是口號式特首」

李家超又指，房屋問題困擾本港多年，每屆政府都很努力希望解決，會與團隊全力以赴，但亦務實知道涉及很多深層次問題，以及因程序、法律或實際情況需要長時間才可解決。他提到，房屋供應會有一些短、中、長期需要處理的問題，如果短期可處理當然會盡快處理，因此成立兩個工作組，其中一個是針對公營房屋，以行動為目標，將在上任100日交第一份報告；另一個小組負責統籌，檢視由生地到熟地建屋的整個流程。

李家超強調自己是務實的人，「我不是一個『口號式』的行政長官」，態度是勇於面對、嘗試解決問題，以及將解決方法讓大家知道，這才是解決問題的真正態度，過程中亦很可能找到一些新方法。