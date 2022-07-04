公務員加薪｜消息：行政會議明討論公務員加薪　高層人員難加足7%

2022年公務員薪酬趨勢調查早前出爐，其中高層公務員加薪幅度逾7%，引起社會反彈，行政會議原定6月初審議，最終臨時被要求抽起議程，燙手山芋交由新政府處理。

李家超任內首次行政會議周二（5日）早上舉行，消息指，公務員加薪重新放上議程，預料政府不會跟足淨指標加薪。



今年薪酬趨勢調查結果顯示，高級公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%，中級為4.55%，低級為2.04%，其中高級公務員指標幅度最受爭議。多個公務員工會早前指，過去兩年公務員都凍薪，現時公務員面對壓力愈來愈沉重，理應給予合理薪酬調整；商會則批評高層公務員加薪脫離現實，企業難以跟隨。

時任特首林鄭月娥上月16日曾指，今年情況較特殊，社會對於薪趨淨指標明顯有爭議，而調薪牽涉公務員團隊士氣及平衡工會訴求，現屆政府因卸任在即，不宜作決定，交由下屆處理。

消息指「七一」過後，具爭議議題已「解封」，行政會議周二將討論公務員加薪方案。

湯家驊 。（資料圖片）

湯家驊：只跟隨薪趨淨指標不合適

行會成員湯家驊接受《香港01》查詢時表示，從原則上而言，不能完全依賴淨指標，指過去一年經濟不景，很多公司減薪或放無薪假，而不少公司的高層人員因各種理由離職，需大幅加薪挽留管理人員，因此造成高層加幅高的數據。他指以上兩種情況不完全適用公務員，若只跟隨淨指標，並不合適，他個人認為高層公務員無可能加足7%。

新政府首次行會明早舉行，據了解，李家超與16名非官守議員在開會前見記者，並拍攝大合照，新任行會召集人葉劉淑儀將發言。