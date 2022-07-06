政壇諸事町︱同鄉文化名勝展潮總「大晒冷」　藝術品免費任睇

為慶祝特區成立25周年及國慶73周年，民政事務總署今日（7月6日）起在會展舉辦「同鄉文化名勝展」，介紹中國各省市的文化名勝及工藝特色，行政長官李家超、中聯辦副主任何靖、民政及青年事務局局長麥美娟與常任秘書長林雪麗，民政事務總署署長張趙凱渝及香港賽馬會主席陳南祿均有出席。



展出超過300件各地展品

展覽展出多達300件國家級及省市級非物質文化遺產展品，包括端硯、瓷燒、景泰藍、銅鼓、鐵畫、定窯、唐卡畫、彩扎，還有各種刺繡、織錦、雕刻及青銅器技術和民族服裝等。

李家超致辭時表示，中華文化源遠流長，博大精深，非常值得大家細心欣賞，並感謝28個同鄉社團協助籌辦是次展覽。

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設潮洲打冷等特色體驗區

香港潮屬社團聯會有份參與，介紹潮汕美食、工夫茶、潮綉、手拉壺、泥塑、玉件飾品、金漆木雕、通花瓷器、燈謎等，其中包括2011年第二屆廣州紫砂陶瓷文化節暨工藝美術精品展「金獎」的潮州雙面繡——金龍魚，以及2014年成為國家級非物質文化遺產的潮州手拉壺。

此外，潮屬總會亦在場內設置多個創新元素，例如潮人盂蘭勝會、潮州打冷等特色體驗區，超過100個展商參加，更會有歌舞表演。

是次展覽由今日起至7月12日於會展展覽廳3C舉行，費用全免。