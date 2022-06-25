鄺美雲、高永文、「知名歌手」陳展鵬快閃高歌慶回歸｜政壇諸事町

七一回歸25周年快到，建制派聯同各界人士在金紫荊廣場、星光大道等地標以「快閃」形式唱響《獅子山下》、《東方之珠》、《前》、《我和我的祖國》等歌曲，並會在中央電視台播出。



高永文、星夢歌手也合唱

片段所見，有一班小朋友在尖沙咀海旁拉小提琴，鏡頭一轉由全國人大代表鄺美雲在金紫荊廣場領唱《獅子山下》，資料指「知名歌手」陳展鵬、黃智雯也出席了活動，與工聯會會長吳秋北、香港大學教授、中國工程院院士陳清泉，前食衛局局長高永文、立法會議員吳傑莊、陳穎欣，以及教聯會副主席穆家駿等人一起高歌。

至於英皇歌手許靖韻和艾妮，也在對岸的尖沙咀獻唱《獅子山下》，「星夢」歌手則在錄音室合唱。

除了《獅子山下》，楊宇思、廖一涵、龍建見、朱愷鈞等人，在灣仔用小提琴演奏《我和我的祖國》等歌曲。

蘇永康、王祖藍、吳若希唱《東方之珠》

此外，知名歌手蘇永康、王祖藍、吳若希參與演唱《東方之珠》。立法會議員霍啟剛、梁毓偉則帶領多人獻唱特區政府慶祝回歸 25 周年主題曲《前》。

「Mirror」分享《獅手山下》影片

今次活動得到各界參與，包括議員、科學家、醫生、教師、青年、學生、歌手、演員、「KOL」等，相關影片已上載至YouTube，相關資料指連「Mirror」都分享了《獅子山下》影片。