公務員加薪｜警察工會極不滿　林志偉：非貪得無厭　要求見李家超

公務員事務局局長楊何蓓茵昨（5日）宣布，行政長官會同行政會議建議，各級公務員薪酬劃一上調2.5%。楊何蓓茵今午（6日）約見4個公務員中央評議會的代表，警察評議會代表、警察隊員佐級協會主席林志偉在會後表示對加幅「極度不滿」，質疑如何計算出2.5%的幅度，要求與特首李家超會面表達訴求。



他又指，公務員在薪酬調整上並非輸打贏要，貪得無厭，留意到坊間有人帶風向，承認過往在公務員團隊或有不良分子破壞團隊過往的付出，期望社會大眾公平地評核公務員表現，「加幾多我哋冇得say，或者已成定局，但千祈唔好畀人帶風向誣衊我哋呢班經歷過黑暴、抗疫的公務員。」



林志偉指，公務員在薪酬調整上並非輸打贏要，貪得無厭，要求與特首李家超會面表達訴求。（張美華攝）

林志偉表示，公務員亦是普羅大眾，為自己增取更好的薪酬是合理行動，只是在機制中討論和要求。他又質疑，薪酬趨勢調查委員會的設立目的，指薪酬趨勢淨指標是6大考慮因素之中，最科學化和最權威的數據，如果數字只有參考作用，職管雙方就毋須花大量人力資源參與討論。

林志偉：以KPI決定公務員加薪幅度不可行

對於有意見認為，公務員應以KPI衡量加薪幅度，林志偉認為並不可行，「好似警察行咇，你要拉50單嘢，阻街你要告多少架車？可想而知，如果真係有咁嘅 KPI，會發生咩事？你哋自己imagine（想像）。」他指出，不是所有商業運作模式也能套用在公務員上，尤其是部份特別隊伍，所牽涉的計算複雜。

林志偉再解釋，無準則計算出來的加薪幅度，不但影響公務員，有私人機構亦指會參考政府的數字作為來年調整機構的加薪指標，影響全香港基層與勞動階層；若然下年將繼續有薪酬趨勢調査的話，亦會影響來年的調查指標，形式惡性循環。

黎偉生表示，希望來年政府決定公務員薪酬調整時，能考慮追加這三年在機制上應有的累計升幅。（資料圖片）

黎偉生：過去兩年凍薪使公務員購買力下降形同減薪

紀律部隊評議會代表黎偉生，亦同樣對薪酬調整幅度「極表失望」，他指行政會議的建議加幅與紀評會的期望有頗大落差，政府從2020至2021年度起已連續兩年沒有按機制，即薪酬趨勢調查結果，調整公務員薪酬。他又指建議方案未有量化其他五項因素來支持，薪酬趨勢調查委員會亦沒有相關公司能反映紀律部隊的獨特性來作對比。

黎偉生再說，過去兩年凍薪期間社會出現通脹，使得公務員購買力下降，實際上形同減薪，對同事的家庭產生極大負面影響，公務員一直願意與市民共渡時艱，緊守崗位，希望來年政府決定公務員薪酬調整時，能考慮追加這三年在機制上應有的累計升幅，採取一貫不低於通脹升幅的立場，以及要求取消遞增薪的不合理安排殷切希望行會重新考慮職方提出的要求修改調整決定。