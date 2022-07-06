政圈風聲｜公務員加薪仍可上調？工會力爭4至5%　行會成員看淡

行政會議昨日建議各級公務員劃一加薪2.5%，追溯至今年4月1日生效，消息一出，各公務員團體大表不滿，質疑政府偏離機制、「不食人間煙火」，如此加薪幅度打擊公僕士氣。



公務員薪酬調整今年特別受關注，事關早前公布的薪酬趨勢淨指標，高層公務員加幅達7.26%，在經濟不景、疫情陰霾下，自然引起社會大反彈。最終行會不止未有「中間落墨」，反而將各級公務員加幅劃一為2.5%，與高層人員的淨指標加幅相距甚遠。



公務員事務局今日約見職方代表聽取意見，之後再交由行會作最後拍板，今年公務員加薪是否已成定局，還是有機會再上調呢？



特首會同行政會議建議，公務員劃一加薪2.5%。（資料圖片）

過往少推翻行會建議

新任局長楊何蓓茵昨日多番強調，薪酬趨勢淨指標並非唯一考慮因素，指本港過去一年面對複雜經濟環境，今年首季本港經濟在疫情下嚴重受挫，近日雖然營商氣氛及就業情況略有改善，但整體經濟仍存有不確定性，政府考慮市民生活成本、經濟狀況、政府財政等因素。被問到2.5%是否政府「底牌」，她未正面回應，僅說今日與4個公務員評議會職方代表會面，聽取意見，尋求行會最終決定，現時不宜猜度。

有熟悉政府運作人士指，以往行會提出公務員薪酬建議後，很少因聽取職方意見後被推翻，政府約見4大評議會，屬「走程序」居多，明白工會對今次方案有較大意見，但政府亦要兼顧社會觀感等因素。

湯家驊認為，公務員加薪2.5%是合理。（資料圖片）

湯家驊指加幅與通脹相符

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊認為，加薪幅度劃一2.5%是合理，指低級公務員薪酬趨勢淨指標為2.04%，加2.5%已較指標上調。至於通脹方面，調查期間即截至2022年3月的12個月，包括食品、水電煤等基本生活開支的甲類消費物價指數為2.4%，加薪幅度與通脹相符。

其次，湯家驊指過去薪酬趨勢調查期間，香港情況平穩，但近年因2019年修例事件和新冠疫情，特別是去年大部份時間疫情緩，私營市場大幅波動，更由於私企中高層人才流失嚴重，薪金有較高升幅，形容報告調查期間情況特殊，而相關情況未必適用於較為穩定的公務員。

湯家驊指，第五波疫情下經濟受打擊，政府預期今個年度會有500多億元赤字，他明白打工仔當然希望「加多啲」，但未來一段時間經濟仍會處於艱難期，因此認為加幅落在2.5至3%已是「中間落墨」。

葉劉淑儀強調，政府決公務員薪酬加幅時，要考慮六大因素。（資料圖片）

葉劉指私企加薪留高層 政府須積谷防饑

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀亦指，勞方對此加幅一定有不滿，但要留意薪酬趨勢調查淨指標為低層2.04%、中層4.55%、高層7.26%，目前建議加幅已高過調查的低層水平。她表示，私營企業中高層薪金加得多，是因為去年不少中高層人士移民，企業要大幅加人工挽留人才，對工作穩定的公務員來說並不適用。

葉太指，政府衡量公務員薪酬調整時，會考慮一籃子六項因素，部份因素並不算理想，例如公共開支方面，政府預計將會有赤字，而目前加薪方案已涉及60多億元開支，強調在經濟不明朗時要積谷防饑。

至於政府與公務員團體會面後有否調整空間，葉太指了解他們失望，但強調行政長官會同行政會議需考慮多項因素再作決定，又指過去29次薪酬調查，有10次的最終結果是不跟調查而定出加薪水平，正是政府需要考慮其他因素。

華員會會長利葵燕希望，政府考慮公務員士氣和對經濟影響後，能夠上調加薪幅度。（資料圖片）

華員會：加薪幅度4%至5%亦能接受

華員會會長利葵燕表示，公務員對2.5%的加幅「肯定失望」，認為與通脹情況有一段距離，特別是對低層公務員來說追不上通脹，購買力及生活質素受影響。

利葵燕認為，政府財政仍然穩健，去年亦有盈餘，經濟雖然受到疫情影響，但暫時較為穩定，「啲人仍然等緊開關去旅行，顯示仍有消費能力」。她指如加薪幅度追貼通脹，有利公務員士氣及政府工作，對於整體社會有好處，因為能夠帶動私營市場的勞工加薪，帶旺整體消費氣氛，有助振興經濟。

華員會早前建議劃一加薪5.3%，利葵燕說，與政府會面時將提出這項反建議，但如加薪幅度有4%至5%，亦能接受。過往行會提出建議後，政府未試過聽取工會意見後修改加幅，利葵燕表示，程序上仍有爭取空間，但是否修改最終還要看特首及行政會議決定。她希望新政府有新思維，要考慮得更長遠。

不過，公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，公務員最低限度要加薪4%，但明白要有強烈理據，才可推翻行會建議，無信心可成功爭取，直言職方談判條件較薄弱。