68議員談習講話　鄧家彪如沐春風　何君堯：萬佛朝宗歸《基本法》

立法會今日（7日）續會，繼續討論國家主席習近平「七一」講話的休會待續議案，逾10名議員發言。新民黨黎棟國認為習講話與以往不同，今次「唔洗估」，而且「已經係公仔畫到出腸」，2047年只會是很平常的一年。

工聯會鄧家彪則指，香港近年動盪令深愛祖國的香港同胞「憂心香港拖累國家」，形容習近平講話令港人「如沐春風，重拾制度自信和前途信心」，自己亦受習近平啟發萌生一個「東九夢」。選委界議員何君堯則形容習近平講話是「萬佛朝宗歸《基本法》」。

議案由昨天下午開始辯論，共有68名議員發言，根據議事規則毋須表決。



黎棟國：2047年只係好似平常嘅一年

黎棟國提到近年港人對「一國兩制，50年不變」有疑惑和憂慮，擔心25年後會有不可預測的未來，而對2047年格外敏感。他表示習近平當天清楚回應「一國兩制」會長期堅持，向社會各界包括在港商人和外國投資者大派定心丸。他相信在基本法框架下處理香港事務，「2047年只會係好似平常嘅一年咁樣，係香港繼續實行『一國兩制』嘅其中一年」。

鄧家彪聲稱啟發東九夢：可對接東盟

鄧家彪提出「東九對接東盟」，將東九龍核心商業區發展成連接東盟的經貿文體旅游中心。香港成功加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）後，可發揮和體現香港在「一國兩制」下的優勢。他解釋東盟的文化、宗教、社會和體制多元，並舉例印尼等伊斯蘭國家發展潛力無限，香港在充分了解和交流後，可鞏固香港「國際窗口」定位。

他補充自己是九龍東地方直選議員，東九龍有優秀的文化旅游設施，而且過去數十年一直有一批「刻苦耐勞、敢為天下先嘅創業家、工業家同埋實業家」，相信新定位可助東九龍得到更多發展機遇。

何君堯：萬佛朝宗歸《基本法》

何君堯則形容習近平講話中的「四個必須」為「萬佛朝宗歸《基本法》」，「四個希望」就代表團隊精神。他同時憶述2014年香港電台曾提問他「要送幾多打玫瑰，先可以顯示出你對國家嘅愛」，他指本港《基本法》教育推廣偏弱，是「官方喉舌」有此言論的緣故。

政務司司長陳國基最後回應指，政府各官員會各司其職及互補優勢，好好把握未來5年開創新局面和新飛躍的關鍵期。