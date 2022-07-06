立法會辯論習近平講話　廖長江：若不落實「愛國者治港」全港埋單

國家主席習近平「七一」來港出席慶祝回歸大會並發表講話，立法會內務委員會主席李慧琼今日（6日）在大會動議休會待續議案，辯論落實習近平講話內容。李慧琼指習講話有重大指導作用，影響深遠，當中提到「一國兩制」須長期堅持，為香港派了定心丸，憂慮「一國兩制」方針會變的人可以放心。

多名議員感謝習近平講話為香港指明方向，建制派「班長」廖長江指，回歸25年來，香港得到深刻教訓，若不全面落實「愛國者治港」，香港將深受政治內耗，錯失發展機會，最終會由香港市民「埋單」。新思維狄志遠則指，香港要持續走向民主，強調民主政制發展並非要奪權，又稱反修例事件已經過去，政府有責任恢復社會和諧，被捕的年輕人在情況許可下應給予假釋，顯示政府願意為復和努力。



狄志遠倡反修例被捕者假釋 以示復和決心

狄志遠稱，中央官員也稱香港政制發展按《基本法》規定進行，強調民主政制發展旨在表達民意、體察民意、強化政府對市民的交代，以及強化香港是中國與國際社會橋樑的角色。他說，政府須更努力創造有利條件，求同存異，在政改方案中尋求出路；保持獨特地位和優勢，繼續成為國際金融中心，鞏固香港獲國際認可的制度，國際社會需要受中央祝福的香港。

狄志遠提到，反修例事件令香港社會撕裂，年輕人不滿現狀，至今數百青年因反修例面對審訊，影響生活和學習。他不同意暴力，但認為事件已經過去，政府有責任恢復社會和諧，積極協助年輕人承擔法律責任後重投社會，向他們提供支援，在情況許可下給予假釋，顯示政府願意為復和努力。

林琳：須處理好青年議題 令其看到發展前景

民建聯林琳以普通話發言，指習近平特別提到要關心及關愛年輕人，她很感激習近平對香港的關愛，政府有必要著力處理好青年議題，回應青年的困難。教育制度多年來偏重學術理論，沒有與時並進，不少年輕人大學畢業後只得到一份發展前景不大的工作，現時應對正下藥解決問題，才能令年輕人有當家作主的心，要讓他們看到發展前景，令他們對國家和香港產生認同感。

廖長江認為，未來5年政府應繼續「愛國者治港」制度建設，包括研究政府資助機構及法定機構等公職人員的宣誓安排。選委界陳紹雄說「天下興亡，匹夫有責」，作為完善選舉制度後的首屆議員，他聽完習近平講話後既感動振奮，同時感到使命在肩、責任重大，定會善用自己專業所長，為市民謀福祉，為香港謀發展，為「一國兩制」事業及中華民族偉大復興作貢獻。

自由黨李鎮強則說，習近平的講話內容深情和貼地，承諾「一國兩制」未來「不會變、不動搖、不變形、不走樣」，釋除了部份人對香港未來的疑慮，形容是一顆定心丸。他認為，大眾要擁有「一國」意識，自覺保障國家安全，說好中國故事。他作為議會新丁，深深感受到「一隻手掌係拍唔響」，期盼新一屆政府官員在落實各項政策之前，先諮詢議員意見，令政府更加「貼地」。

陳國基：李家超政綱符合習主席四點希望

立法會主席梁君彥表示，議案對公眾有迫切性，會根據《議事規則》延長辯論時間，讓所有打算發言的議員及官員發言後，及動議議案的議員答辯結束後才算結束辯論。 梁君彥指，作為民意代言人的立法會有責任就習近平的囑託，向政府提供意見，協助政府突破困局，邁步向前。

政務司司長陳國基表示，習近平講話對政府施政意義重大，特首李家超已率領團隊開展跟進工作會議，以習講話作為大方向、大藍圖，事實上李家超的競選政綱提出的政策綱領，大體符合習主席提出的四點希望。