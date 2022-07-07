熔斷機制暫緩　林健鋒讚符合港人期望　相信不影響抗疫大局

醫務衞生局今日（7日）表示，個別航線熔斷機制的效益不大，決定即日起暫緩有關機制，被罰停飛航班可即時復飛，並會在明日（8日）起要求旅客在抵港第三日後，做多一次核酸檢測，相信更頻密檢測能更有效阻斷輸入個案傳播。

經民聯副主席林健鋒指，歡迎政府有關決定，形容這是「新政府，新作風」，並認為此決定的宣布時間正值留學生回港的高峰期「係啱啱好」，符合港人期望。



建議返港港人如符指定條件 可不用入住檢疫酒店

林健鋒建議，政府可進一步優化海外人士檢疫安排，提議如果返港港人的家居條件許可，可以在全程隔離期間戴手環下居家隔離4天，其餘3天點對點往返住所和工作地方，海外旅客則可入住檢疫酒店。他指，知悉當局正研究縮短檢疫隔離期，亦不會「貿貿然」改變過往措施，所以即使輸入個案稍有增加，相信亦不會影響抗疫大局。

身兼行政會議成員的林健鋒，被問及近日公務員加薪幅度的爭議，他指雖認同公務員盡心盡力工作，但「有啲行業比較穩定，有啲行業3年都清零」，若薪金加幅較高，或會令有些行業出現經營困難。

梁熙指抵港人士第3天增加一次核酸檢測，有助政府監察輸入個案。（資料圖片/林劍攝）

梁熙：變種病毒患者多7天內發病 決定基於科學數據

民建聯衛生事務發言人、立法會議員梁熙同樣歡迎暫緩「熔斷機制」，指現時抵港人士在第3天進行多一次核酸檢測，可有助政府尋找外來輸入個案和得到更多數據去縮短隔離期。

他不認同此舉代表政府改變防疫方向，解釋指Omicron和Omicron變異病毒患者大多在7天内發病，認為此決定是基於科學數據而定。

他另建議政府可容許外傭或其他人士在隔離設施内隔離，以改善抵港人士需網上搶檢疫酒店和機票的情況。