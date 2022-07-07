航班熔斷即日起暫緩　港府：現階段續實施對阻止輸入個案效益不大

疫情襲港兩年半，政府的航班熔斷機制和檢疫措施一直備受爭議，醫務衞生局今日（7日）表示，個別航線熔斷機制的效益不大，決定即日起暫緩有關機制，被罰停飛航班可即時復飛，並會在明日（8日）起要求旅客在抵港第三日後，做多一次核酸檢測，相信更頻密檢測能更有效阻斷輸入個案傳播。



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機場檢測及酒店檢疫揪出大部份個案 輸入個案掀社區感染風險微

醫務衞生局指，在第五波疫情餘波反彈期間，本港整體個案數字自6月中起，達到4位字，每日新增個案由1,000多宗增至2,000多宗，並持續呈上升趨勢，同期從海外地區或台灣抵港人士的確診比率徘徊在1%至3%之間，亦即每日錄得的輸入個案不多於200宗，佔全港整體個案數目不足10％，當中超過一半均在機場檢測發現，而在檢疫期內亦能揪出絕大多數個案，認為輸入風險引發社區感染「相對極微」。

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7.8起抵港人士須於檢疫第三日多作一次核酸檢測

當局指，經初步檢視數據和科學分析，認為持續加強為抵港人士進行更頻密的核酸檢測，能更有效阻斷輸入個案，故繼早前引入抵港後第9天檢疫期後的強制檢測要求後，明日起會要求抵港人士在檢疫期間，在第三日進行多一次核酸檢測，強調根據數據分析，此舉能更有助盡早發現感染者，並讓衞生防護中心收集到更多輸入個案數據。

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7、8月為留學生回港高峰期 港府：熔斷機制造成社會成本相當大

至於個別航線「熔斷機制」機制方面，當局指有關機制打亂大量乘客來港行程，加上七八月為海外港人，尤其是留學生回港的高峰期，直言「熔斷機制」造成的社會成本相當之大，亦為留學生及其家庭帶來不必要困擾。

正按機制停飛航班可即時復飛

當局續指，在頻密的核酸檢測下，繼續賓施「熔斷機制」對阻止輸入個案的效益不大，考慮到按社會成本效益採取精準抗疫措施的大原則，決定即日起暫緩「熔斷機制」，直至另行公告，目前正按機制停飛的航班亦可受惠重飛。

港府強調，會繼續改善對抵港人士實施的檢疫和檢測措施，包括機場及指定檢疫酒店的運作流程，以及進行核酸檢測的能力和速度，務求在嚴謹「外防輸入」的同時，能改善抵港人士的檢測安排，以便社會經濟復常。