勞聯及工健促立法將中暑列職業病　加強「熱疾病」職安健規管

香港夏日天氣炎熱潮濕，近日更有一名修樹工疑難抵酷熱天氣中暑暈倒，送院後死亡。港九勞工社團聯會及香港工人健康中心今日（9日）召開記者會，促政府加強「熱疾病」職安健規管，包括要求僱主和處所使用者提供更多針對性支援、立法將中暑列職業病、立法訂立高溫環境下工時等。



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倡設立具法律效力的評估機制和指引

勞聯主席、立法會議員林振昇認為，政府應將高熱工作環境引致的「熱疾病」及「中暑」納入《僱傭補償條例》的可補償職業病。他建議政府參考英國和本港其他職安健法例要求，將《預防工作時中暑的風險評估》訂為法定風險評估，規定僱主在安排員工在有機會出現酷熱情況的環境工作前，必須委派合資格人士按勞工處《風險評估》建議進行評估，並在顯眼地方展示評估結果，提醒員工注意事項。林認為評估和指引需要有法律效力，否則僱主可能不跟從，使其成效存疑。

勞聯及工健亦建議，僱主需對在暑熱環境工作下員工採取有效「工程控制措施」，定期評估和改善所提供的散熱設備成效，如隔熱屏障、抽風設備等，此外，員工制服須考慮暑熱因素，如吸汗、通爽、防UV等，亦應根據暑熱壓力情況，為員工提供特別小休停工時間、更改工作編排。

樓宇管理顧員工會代表指，公司要求員工穿着長西裝在戶外長期曝曬，亦有清潔工友指經常要在郊外工作，但相關部門沒有適當安排防暑措施。亦有人反映曾在地盤工作一個上午後出現熱衰竭徵狀，而在商場裝修時由於商場不允許開冷氣，令室內又熱又侷。