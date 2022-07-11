美領事離任在即　寄語北京：政治自由影響港營商環境　促信守承諾

美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）離任在即，他今日（11日）出席香港美國商會活動期間，表示美國一直支持香港保持繁榮穩定，從不支持「港獨」，也無任何意願「干預」香港事務，但過去數年本港的情況，政治上的自由正在收窄，這一點也會影響美國在港的營商環境。

他表明，政治環境也是香港國際金融中心地位的決定因素，寄語中國「魚與熊掌不能兼得」，不可能一方面想保留香港的國際地位，一方面收緊政治和社會自由。



重申美方不支持「港獨」

史墨客致辭指出，美方支持一個穩定、繁榮的香港，享有北京在具法律約束力的國際協議《中英聯合聲明》中承諾的高度自治，對港政策一以貫之不會改變，表明美國承認香港為中國的一部份，並不支持香港獨立，只是呼籲中國政府恪守《中英聯合聲明》中的承諾，給予當初承諾給這座城市的高度自治。

他批評：「中國一步一步地拆毁和破壞它承諾給予香港的自由和『高度自治』。」認為《港區國安法》「削弱了這個城市的自治」，全國人大修改選舉制度則是「放棄民主進程」。史墨客舉例指，近年本港有獨立傳媒被迫關閉、記者被監禁；從政者因參加選舉而被捕；老師因講述批判性思維而被解僱；「六四」成為禁忌話題；抗議活動被阻止，社運人士和平民因國安法而沉默。

史墨客指出，本港市民的權利和自由，與外商的營商氣候息息相關，因為一個開放的社會最能吸引人才和投資，具有再造空間，經得起時間的考驗。政治環境的惡化，會令外商做生意的風險增加，在數據隱私、透明度以及獲取關鍵商業信息的渠道方面，都會受到影響。「商業行為需要法治、獨立的司法、資訊的自由暢通和數據的安全性。」

他認為，法治社會不能「隨意而為」，只適用於「某些情况」而不是所有情况，要香港保持其獨特的經濟和金融系統，但同時貶低這個社會的政治團體是不可行的辦法。「遏制政治和社會自由，中國肯定會失去令香港得以發展成為全球服務業中心的決定因素。中國政府不能兩者兼得。」

美國駐港澳總領事館。（資料圖片）

否認美國「干預」香港：強大的國家不應害怕異見

史墨客指出，美國與香港未來息息相關，兩地有廣泛的經濟和商業互動和持久的民間聯繫。美國之所以關心香港，因為兩地之間有深厚的關聯，現時約有7萬美國人以香港為家，正反映兩地緊密的友誼，包括跨越海洋的商業聯繫、專業和教育聯繫以及家庭聯繫。同樣地，亦有香港人定居美國追求「美國夢」，據統計現時多於百分之十現居美國的中國移民來自香港。

他強調，世界上許多國家包括美國，都非常關心香港的發展，中國常把這些它不喜歡的意見看為「外國干預」，但他不認同此看法。他認為，一個強大的國家是不會害怕異見：「交換意見不是勾結，參與活動更非干預，握手並非『幕後黑手』。香港曾成功，因為它擁抱開放和透明。」

史墨客重申，美國支持建立一個開放、穩定和繁榮的香港，認為這個目標仍舊觸手可及，正如美國國務卿布林肯所指，為香港狀況發聲，並不是和中國搞對抗，僅僅是為和平、安全、人的尊嚴挺身而出，敦促北京重新建立其承諾給港人的基本權利和自由，達成真正的穩定。