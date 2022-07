美領事籲「讓香港做返香港」　損自治不利中國：香港根基遭動搖

美國駐港澳總領事史墨客(Hanscom Smith)香港時間昨晚(6日)出席智庫活動,表示北京近幾年的舉措有損香港自治,並警告此舉只會傷害自身長期利益。



港變內地城市無人受益 尤其對中國而言

史墨客透過視像出席智庫「美國國際戰略研究中心」(CSIS)活動,發言指「一國兩制」在回歸之初是個全新、未經驗證的概念,初期運作「看似正常」,但中國近幾年的行徑正在損害香港自治,香港政治環境已經改變。他引述過去3年美國國務院《香港政策法》報告指出,北京破壞香港民主制度,對司法體制施加前所未見的壓力,影響學術、文化與新聞自由,數十個公民社會團體被迫解散,「這些行為的後果不言而喻。」

他指出:「香港變成另一個內地城市,對誰都沒有好處,尤其對中國而言。」他認為香港獨特之處,在於是中國境內最國際化城市,過去的成功都建基於高度自治、遵守《中英聯合聲明》中的承諾,近年北京及港府的一些行動會動搖香港昔日根基,除影響香港對外吸引力,也影響北京的長遠利益:「如果目前狀況持續,香港作為國際商貿樞紐的地位會繼續受損。」

史墨客指,若果香港自治遭受破壞,人才外流問題會更嚴重,一些受過良好教育的青年會把目光轉往別處;加上北京與港府防疫政策太嚴,早陣子的強硬「動態清零」路線,已令很多人抵受不住而離開。他最後呼籲中國:「我們的訊息很簡單:讓香港做回香港。」(Our key message is simple: let Hong Kong be Hong Kong)。