美領事籲「讓香港做返香港」　損自治不利中國：香港根基遭動搖

美國駐港澳總領事史墨客（Hanscom Smith）香港時間昨晚（6日）出席智庫活動，表示北京近幾年的舉措有損香港自治，並警告此舉只會傷害自身長期利益。



港變內地城市無人受益 尤其對中國而言

史墨客透過視像出席智庫「美國國際戰略研究中心」（CSIS）活動，發言指「一國兩制」在回歸之初是個全新、未經驗證的概念，初期運作「看似正常」，但中國近幾年的行徑正在損害香港自治，香港政治環境已經改變。他引述過去3年美國國務院《香港政策法》報告指出，北京破壞香港民主制度，對司法體制施加前所未見的壓力，影響學術、文化與新聞自由，數十個公民社會團體被迫解散，「這些行為的後果不言而喻。」

他指出：「香港變成另一個內地城市，對誰都沒有好處，尤其對中國而言。」他認為香港獨特之處，在於是中國境內最國際化城市，過去的成功都建基於高度自治、遵守《中英聯合聲明》中的承諾，近年北京及港府的一些行動會動搖香港昔日根基，除影響香港對外吸引力，也影響北京的長遠利益：「如果目前狀況持續，香港作為國際商貿樞紐的地位會繼續受損。」

史墨客指，若果香港自治遭受破壞，人才外流問題會更嚴重，一些受過良好教育的青年會把目光轉往別處；加上北京與港府防疫政策太嚴，早陣子的強硬「動態清零」路線，已令很多人抵受不住而離開。他最後呼籲中國：「我們的訊息很簡單：讓香港做回香港。」（Our key message is simple: let Hong Kong be Hong Kong）。