行會批出三個新巴士專營權　新巴城巴合併、現有路線車費不變

行政會議今日（12日）批出三個新巴士專營權，當中城巴（機場及北大嶼山巴士網絡）及龍運的專營權，在2023年5月1日屆滿後續期10年，有效期至2033年5月1日。

至於城巴（香港島及過海巴士網絡）的專營權原定2026年6月1日屆滿，行會決定修訂為2023年7月1日，令這個專營權與新巴的屆滿日期相同。行會再另外批出一個新專營權，涵蓋城巴（香港島及過海巴士網絡）及新巴，意味著兩間巴士公司明年將合併，專營權合二為一，新專營權名為「城巴有限公司（市區及新界巴士網絡專營權）」，由明年7月1日生效，至2033年7月1日。

政府表示，城巴（香港島及過海巴士網絡）及新巴服務範圍大多重疊，合併有助於持續優化及重組港島的專營巴士網絡，相關的服務重組方案會在合併專營權後，透過每年的巴士路線計劃逐步實施，所有現有路線的車費將維持不變。



新巴城巴服務重組 將逐步按每年路線計劃實施

政府表示，新巴及城巴合併後，讓巴士公司能夠更靈活地調配資源，加強現有服務或開辦新服務，以及提供更完善且與時並進的公共交通配套設施，令乘客受惠。合併後的城巴（市區及新界巴士網絡專營權）將致力提升巴士服務的可靠性和進一步改善脫班情況。

政府表示，現有四個巴士專營權，一直為乘客提供適當而有效率的服務。行會的決定是跟從《公共巴士服務條例》及既定做法，如專營公司證明有能力繼續提供適當而有效率的公共巴士服務，並願意進一步投資，即可獲批予為期十年的新專營權。而三個新巴士專營權都承諾了就巴士安全、乘客服務等繼續投放資源，以進一步提升巴士服務質素。發言人指，批出新專營權有助提供更有效的公共巴士服務，以及促進公共交通營辦商之間更均衡的競爭，長遠提升全港巴士網絡的可持續發展。

新專營期內 九巴月票將擴展至龍運

而在新的專營期內，各巴士公司將推行多項措施，包括加強營運安全、安裝更多巴士站上蓋、與政府合作推動電動及其他新能源公共交通工具的發展、改善員工的工作環境等。在票價優惠方面，九巴的月票將會擴展至涵蓋龍運除機場巴士服務以外的常規及通宵服務（即E、R、S及N線），並可在乘搭龍運的常規及通宵機場巴士路線（即A及NA線）時享有73%折扣。