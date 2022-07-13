梁熙冀讓港人參與國家載人航天　曾國衞：培養青年相關知識和興趣

民建聯立法會議員梁熙提出口頭質詢，問政府如何讓香港市民參與國家載人航天工程，包括選拔人才到內地接受訓練等。政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府一直有航天相關的教育課程，而國家第三批航天員亦不只軍人，特區政府繼續推動相關工作。



曾國衞表示，政府一直在學校推動STEM和STEAM教育，以加強學生對科學和科技的興趣，初中課程已涵蓋太空航行的基本科學知識，高中亦能選修天文學和航天科學，亦有數間大學設有航天科技課程，都是培養學生參與包括航天在內的科研知識。

至於梁熙提到國家航天員均為軍人，曾國衞指首兩批航天員為空軍軍人，但據了解第三批人員亦有其他專業人員，例如科學家和工程師。

港科研團隊一直有參與內地航天發展

曾國衞表示，香港一直有參與內地航天事業的發展，例如理大研發的取樣裝置等，政府亦積極培養創科人才，同時吸引國際科研人才來港。他表示，香港有大學團參與國家太空探究項目，政府會繼續支持各院校參與。

梁熙表示，國家載人航天工程總工程師表示，歡迎香港市民參與載人航天工程。曾國衞表示，國家主席習近平七一講話亦表示「青年興，則香港興」，政府極為重視青年的創科培訓，而目前應先提升青年對創科的興趣。

孫東表示，本港有3間大學有相關課程，每年不少於100名畢業生專注於航天科技。（張浩維攝）

每年不少於100畢業生專注航天科技

創新科技及工業局局長孫東補充指，香港有3間大學每年有不少於100個畢業生，專注於航空航天科技發展。

立法會議員梁毓偉認為，航天發展是好契機讓青少年增加國民意識和民族自豪感。曾國衞回應說，日後會在學習上令學生增加相關知識，亦會以社會氣氛為切入點，以提升青少年的興趣。