立法會通過暫停執行《議事規則》　議員得以「放暑假」

立法會大會通過内務委員會主席據《議事規則》第91條動議的議案，暫停執行《議事規則》第14(1)條，掃除一如往常「放暑假」的技術障礙。李慧琼強調，議員如有需要會舉行會議處理社會急切事務。



經民聯盧偉國發言支持議案，稱第七届立法會與過去不同，行政長官會同行政會議指明2022年1月12日為立法會會期的開始日期，立法會運作周期難免需要作出改變。他認為動議既合理又合規，至於未來將如何改善立法會運作周期，及是否有需要修訂《議事規則》，他指可交由議事規則委員會討論。

現屆立法會原定2020年舉行選舉，但政府以疫情為由推遲逾一年，新議會今年1月上任，打亂過往會期由10月開始到翌年7月的安排。立法會傳統在兩個會期之間，即8、9月放暑假，《議事規則》第14(1)條規定同一會期內連續兩次會議不得相隔多於6星期。為維持「放暑假」安排，立法會內務委員會早前通過暫停執行《議事規則》相關規定。