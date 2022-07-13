美CECC建議制裁林定國等16人　港府：以卑劣行為嘗試恫嚇檢控官員

美國國會暨行政當局中國委員會（CECC）7月12日發表報告，指自2019年6月以來，香港律政司已根據《港區國安法》以及與示威相關的指控，起訴最少2,944人，其中一些案件涉及侵犯人權。報告提及律政司司長林定國和15名與案件相關的刑事檢控專員，建議美國實施額外的制裁措施。



特區政府強烈譴責該份報告，稱「以卑劣行為嘗試恫嚇香港檢控官員」。



美國國會暨行政當局中國委員會建議，制裁香港律政司司長林定國及15名刑事檢控專員。（資料圖片）

報告指香港政治犯人數不斷增加、以及律政司和刑事檢控專員在擴大任意拘留方面發揮的作用，認為此顯示美國和國際社會可能需採取行動，以應對香港法治和人權被侵蝕的情況。CECC稱，這些行動包括根據《香港自治法》（Hong Kong Autonomy Act）和《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）的授權，實施額外的制裁措施。

斥不符事實 強調刑事檢察不受任何干涉

特區政府強烈譴責該研究報告，認為是散播不符事實的詆譭，並嘗試以制裁恫嚇檢控人員，展示該委員會卑劣的霸凌行為。

政府發言人引用《基本法》第63條指：「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。」又指「干涉」包括任何外部干涉。發言人指，檢控決定一向並將繼續根據法律、證據和《檢控守則》作出，僅此而已。香港是法治社會，不論刑事罪行的性質或涉案者的背景，包括政治背景，上述原則同樣適用。

林定國表示不擔心制裁。（李澤彤攝）

政府發言人稱，報告點名制裁律政司司長和檢控人員，是公然踐踏法律公義，嘗試以霸權主義威嚇盡忠職守、秉承公義的特區政府官員履行應有的檢控職務，粗暴干涉香港事務，嚴重違反國際法的基本原則。又稱該委員會「嘗試把謊言重複一百次，假做成真理，只反映其小人之心、下流行為。」

林定國亦重申不擔心制裁：「我們無所畏懼。我對我的同事充滿信心，並將竭盡所能，確保他們能夠毫無憂慮地履行職務。」