財委會通過職訓局新校舍計劃　4議員反對：遺憾沒進一步討論

立法會財委會不討論下通過職業訓練局九龍東（茶果嶺）新校舍發展計劃，前期工程估計費用4億5,930萬元。「A4」 成員張欣宇、楊永杰、梁文廣及林素蔚投反對票，他們指方案沒得到諮詢組織及區內市民支持，與「以民為本」理念背道而馳，認爲職訓局更適合進駐北部都會區，不需要「無敵海景」校舍，共同表示議案最終沒有獲得在財委會進一步討論的機會即批准通過，是香港的遺憾。



主席陳健波便稱工務小組委員會向財委會建議不討論九龍東(茶果嶺)新校舍發展計劃。（李澤彤攝）

7議員要求推翻 陳健波：工務小組建議不討論

甫進行會議，主席陳健波便稱工務小組委員會向財委會建議不討論九龍東（茶果嶺）新校舍發展計劃，他收到7名議員聯署要求財委會推翻建議，按程序他需提出待決議題讓財委會表決是否進行討論。議案最終被大比數否決，財委會通過不討論該議題。議案在不討論下付諸表決，香港新方向張欣宇要求記名表決，最終在4票反對下獲通過。

梁文廣、楊永杰、林素蔚及張欣宇，組成「A4」聯盟。（林劍攝）

批重建石油氣站違綠色交通政策

張欣宇其後在Facebook發出帖文回應議案獲通過，指校舍項目包括在海濱重建石油氣站，但「A4」成員了解氣站預期2026年建成，而香港在2031年前就會大範圍淘汰包括石油氣在內的化石燃料汽車，認爲違背香港綠色交通的政策方向，直斥「這樣對公帑的使用態度，絕對無法認同！」

據工務小組委員會討論文件，新校舍主要用作重置香港專業教育學院（黃克競）及香港專業教育學院（觀塘）校舍，佔地約 4.2萬平方米，當中包括1萬平方米的公共休憩用地。新校舍設施將包括不同類型的先進培訓工作室及實驗室、具規模訓練及教學場地、課室、展覽空間、戶外及室內學習空間及學生設施。此外，還包括零售體驗廊、科學、科技、STEM教學設施及其他虛擬實境教學設施。