DSE︱陳茂波到訪正生書院　以「恆」字寄語學生堅定信念

2022年中學文憑試（DSE）本周三（20日）放榜，各政府官員響應由教育局局長蔡若蓮發起「一人一字勉考生」的活動。財政司司長陳茂波昨日（17日）亦親臨基督教正生書院為考生打氣。



陳茂波於社交平台發文表示，放榜日將至，相信考生的心情難免會緊張，甚至忐忑，因此昨日到訪基督教正生書院與考生聊天，「我們開懷暢談考試、工作和人生」，眾人更以一個字表達當刻的心情，有人留下好朋友的名字，亦有人留下對未來的祝願，陳茂波則以「恆」字代表其當下的心情。

陳茂波勉勵一眾考生指：「考試成績或許影響當下，卻不足以定義未來。人生總有高低起伏，相信自己、堅定信念，持之以恆走好每一步，總能開創屬於自己的天地。」