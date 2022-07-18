DSE放榜準備2022│盤點13物品勿帶漏！計分方法、支援輔導熱線一覽

【DSE 2022放榜／中學文憑試／放榜準備／分數計分方法／JUPAS改選】DSE（中學文憑試）將於周三（7月20日）放榜，而應屆考生可在7月20日至7月23日於JUPAS改選。DSE放榜大日子當然要做足功課！究竟DSE放榜有什麼要準備？分數計分方法如何？又有什麼支援及輔導熱線？以下一一話你知。



DSE（中學文憑試）周三（7月20日）放榜，應屆考生可在7月20日至7月23日於JUPAS改選。（資料圖片）

DSE計分方法，「5**」是幾分？

究竟DSE成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學等是8.5分，惟在城市大學、浸會大學等只有7分，足足相差1.5分，隨時是決定能否成功入讀的關鍵因素。

各大學DSE計分方法，即計你有多少分▼▼▼

DSE放榜日考生13項必備物品 詳細「Check List」方便逐項對



根據學友社資訊，DSE放榜當日如考生如要到專上學院「叩門」，可參考帶備以下物品：

1）身份證等必備證件 （正副本）

2）文憑試成績單（正副本多份）

3）專上院校有條件取錄通知書（如有）

4）高中成績表（正副本多張，緊記有家長簽署）

5）學生學習概覽（SLP，正副本多份）、比賽／活動證書，或列印聯招「比賽／活動的經驗及成就」（OEA）部份（正副本多份）

6）推薦書（如有）（正副本多張）

7）學生證件照片（12 張起，部份照片先貼上雙面膠紙）

8）手提電話／平板電腦（有足夠電量，帶備充電裝置）

9）文具（如原子筆、記事簿、文件夾、膠水、萬字夾、塗改液）

10）足夠金額八達通卡、輔幣（車資）

11）足夠現金及提款卡（報名費、膳食）

12）雨具／防曬衣物／扇／清水

13）合適衣着、髮式儀容



學友社又提醒，由於資料繁多，考生宜盡早把文件分類，方便放榜當日拿取及查閱資料，並整理出以下「Check List」，方便同學們檢查是否已準備好需要的用具、物品。

學友社DSE放榜準備「Check List」。（學友社）

放榜支援輔導熱線



另外，學友社設立38條熱線為考生提供升學資訊、情緒輔導、出路意向等輔導服務，而在放榜前一日（7月19日）會通宵服務，熱線為2503 3399。

學友社熱線服務時間。（學友社）