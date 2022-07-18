李家超：2047後繼續堅持落實一國兩制　重申防疫不會「躺平」

全國港澳研究會今日（18日）舉行研討會，討論國家主席習近平七一講話。特首李家超會後表示，研討會讓參與人明白習近平重要講話的重要邏輯和理論，是具有里程碑的意義，同時更認識「一國兩制」是經過反覆檢驗及從國家戰略和大局的考慮，「一國兩制」亦符合國家和香港的根本和長遠利益。

他亦指，研討會後有很多方面體會，包括知道中央會堅持「一國兩制」，對2047年後「一國兩制」繼續堅持更有信心，亦認為中央會堅定不移，全面準確落實「一國兩制」。



當有準確數據分析會推出「紅黃碼」

李家超指在「一國兩制」中，「一國」愈牢固，「兩制」優勢愈彰顯，香港亦要把握好「背靠祖國，聯通世界」的優勢。他提到，習近平講話的「四個希望」及注重年輕人發展，會作為特區政府5年的施政大方向和指導。

李家超表示，政府會走入社區去聆聽和接觸市民，並透露將成立十八區服務關愛隊，以共建和諧社會和提倡關愛共榮。他將會就施政報告開始公囚咨詢，以達到「以行動爭取市民信心，以結果拉近大家嘅距離，以成績去累積互信」的目的。被問到《基本法》第23條立法，他重申這是憲制責任，但同時需要做得全面、應對將來的危機，現時正在做法律研究及參考其他地區法例。

至於防疫工作，李家超重申本港防疫抗疫政策受居住環境較密集、老人及小童的疫苗接種率和醫療體系承受力限制，故不會「躺平」。他指，當有準確數據分析後俟會推出「安心出行」的「紅黃碼」措施，原則仍然是將受影響的人數、檢疫的日數減至最低。