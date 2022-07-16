李家超：將全面推展愛國教育　批有人勾結外國污名化國教

行政長官李家超今（16日）出席《香港愛國主義教育高峰論壇》以及愛國教育支援中心揭幕儀式，致辭時批評有人勾結外部勢力、把國民教育污名化，當局會全面推展愛國主義教育，支援學校規劃和推行國民教育，培養學童的國民身分認同。

李家超之後被記者追問「安心出行」會否推行實名制和綁定電話卡，以及綁定電話卡後會否增添追蹤功能，李均未作回應。



未再回應「安心出行」實名制

李家超致辭時說，有居心叵測的人勾結外部勢力，刻意誤導青年對國家的觀念，長期污名化國民教育，因此政府將全力推展愛國主義教育，糾正青少年錯誤的價值觀，教育局將全面支援學校有系統地規劃和推行國民教育，讓學童從小正確認識中國歷史，認識《憲法》、《基本法》和國家安全的重要性，培養學生國民身分認同及維護國家安全的意識。

他希望各界通過論壇思考如何進一步提升青少年的愛國精神，幫助他們掌握國家發展脈搏，把握國家的發展機遇。

教育局局長蔡若蓮則指，目前中小學已在不同科目中滲入愛國教育元素；至於大學教育中會否有加入強制國民教育課程，蔡指現時大學教育中已有歷史課程，且各大學有自己的核心價值，因此毋須故意額外添加課程。