23條︱葉劉淑儀：立法需重新考慮國際形勢　國安法將成「金標準」

位於大坑勵德邨的聚賢薈暨黎棟國立法會議員辦事處，今日（18日）舉行開幕典禮，行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀、保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟，以及中聯辦港島工作部副部長王卉受邀出席典禮。

葉劉接受訪問時提及《基本法》第23條立法，表示暫時未有具體推出時間，惟相信《港區國安法》會成為23條立法的「金標準」，讓本屆政府參考。



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回應社民連刪帖 黎棟國：切勿胡亂猜測

同屬新民黨的黎棟國致辭時說到：「今屆立法會在完善制度下產生，相信各個議員會更落力服務市民。」最後他更向勵德邨街坊承諾「街坊有求，必有所應」。

葉劉被問到有關《基本法》第23條立法，她表示政府上一次著手處理草案時，正好由其擔任保安局局長，距今已近20年，國際形勢有巨大改變，對國家安全的威脅層出不窮，雖然目前23條未有具體推出時間，但她建議：「立法前，政府除了應多加研究當下社會和國際形勢外，更可參考其他國家已通過的法例。」

她補充指，相信《港區國安法》已成為立法的「金標準」，有不少23條立法的條文也會以《國安法》作為基石。惟她強調：「《港區國安法》與普通法互相制衡，相信在《基本法》的保障下，第23條立法後也不會對人權自由造成損害。」

社民連昨日在Facebook上發文稱受到「強大壓力」，被迫刪除被指涉嫌違反《港區國安法》的網上貼文。黎棟國回應指：「警方調查涉嫌違反國安法的案件時，未必能向大眾詳細交代調查細節。」他呼籲市民在只有單一資訊下，切勿胡亂猜測。