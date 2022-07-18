DSE︱政界齊勉考生　梁君彥讚考生堅毅不屈　曾國衞籲正面應對

2022年中學文憑試（DSE）本周三（20日）放榜，早前教育局局長蔡若蓮發起「一人一字勉考生」的活動，立法會主席梁君彥今日（18日）亦揮筆灑墨，以「毅」字響應活動，肯定考生過去所付出的努力和堅持。



立法會主席梁君彥今日（18日）亦揮筆灑墨，以「毅」字鼓勵考生。（資料圖片）

梁君彥在社交平台發文表示，對於學生來說，文憑試放榜是人生大日子，加上應屆考生在學習旅途上，多次爆發疫情使學習壓力倍增，「考生在前所未有的新冠疫情下備戰、奮戰，難度甚高，但大家都跨過重重難關，完成考試。這份毅力，已值得鼓掌、肯定！」

因此，梁君彥寫下「毅」字為考生打氣，寄語取得佳績的考生不能自滿，警剔考生「士不可以不弘毅，任重而道遠」；同時提醒成績未如理想的考生需「堅毅不屈，抖擻精神，迎難而上，突破自己！」

政制及內地事務局局長曾國衞。（曾國衞Facebook）

政制及內地事務局局長曾國衞則送上「正」字，指放榜定有同學成績美滿，有些卻未如理想，我望大家都能以正面思維積極面對。他說人生長路漫漫，這只是其中一個驛站，一時得失未論英雄，日後只要繼續努力，機會仍是多着，「關鍵是要培養好自己的正確是非觀和價值觀，做人要堂堂正正，光明磊落，不斷努力學習工作，回饋社會，報效祖國，這樣才不枉青春，不枉人生；不負社會，不負國家。」