前主播拒認誤傳林鄭赴英　馬時亨：林鄭上周沙田睇粵劇並後台合照

已移居英國的無綫新聞前主播王俊彥，日前在Facebook聲稱前特首林鄭月娥和丈夫林兆波，於7月16日現身英國倫敦機場，但其後多間傳媒均引述政界人士指，兩人仍在香港，當晚在沙田大會堂觀看粵劇。林鄭月娥本周一（18日）亦現身會展，出席習近平講話精神活動，令赴英謠言不攻自破，不少人都批評王俊彥發放假消息。



王俊彥昨晚拍片回應時未有「認衰」，反而找來其「消息人士」描述Heathrow Express見到「疑似」林鄭月娥和林兆波的情景。他又搬出各種「可能性」辯解，例如林鄭「可能」確實去完英國，乘飛機早上抵港後即直奔會展，又質疑為何沒有林鄭出席粵劇展相片流出。



不過，今日（19日）有傳媒刊登當日林鄭與馬時亨在粵劇展後台合照。馬時亨接受查詢時確認，上周六（16日）曾與林鄭在「聲輝粵劇展演2022」後台合照。



王俊彥在最新影片指，即使林鄭月娥周一現身會展，亦不能證明林鄭7月16日沒有現身英國，有關林鄭月娥於16日在沙田大會堂看粵劇的說法，只是傳媒不具名引述。他又稱，當他發布林鄭月娥離港消息當晚，收到朋友及「接近前特首董建華公關」的訊息，內容引述前港鐵主席馬時亨指，16日晚上在8時在沙田見到林鄭，王俊彥繼而指馬時亨是「董生的人」，他為林鄭闢謠是董生授意云云。

《香港01》今日向馬時亨查詢以上說法，他表示「不會回應」，但確認曾於本月16日的聲輝粵劇展演2022」後台，與林鄭月娥合照，而自己所戴的口罩是近期港鐵新出，證明該照片並非舊照。

政界人士：林鄭有意返內地旅行

有熟悉林鄭月娥的政圈人士指，有關林鄭赴英消息「得啖笑」、「完全係假新聞」，指林太獲邀出席周一的習近平講話研討會，活動邀請前任及現任官員出席，前律政司長鄭若驊亦有份；據其了解，林太今個暑假有意離港旅行，但肯定不是去英國，而是內地。