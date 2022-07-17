網傳林鄭與丈夫現身英國　知情者：二人仍在港　昨晚沙田賞粵劇

一名移居英國的前電視台主播昨晚（16日）在社交平台上聲稱，指前特首林鄭月娥及丈夫林兆波現身英國倫敦機場，文末標籤「無圖無真相」、「但可信」字眼，旋即成為網民熱話。

不過，有認識林鄭月娥的政界人士向《香港01》表示，二人目前仍在香港，昨晚更到沙田大會堂觀賞粵劇。



該前主播昨晚發文，引述「消息人士」聲稱林鄭月娥與林兆波現身英國倫敦機場，「林兆波沒有配戴口罩，而林鄭月娥則配戴上普通外科口罩，疑有保鑣在旁」，但無任何相片佐證。

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有林鄭月娥友人向《香港01》透露，林鄭及林兆波現時身在香港，沒有到英國。亦有政圈人士指，昨晚（16日）見到二人出席在沙田大會堂舉辦的「聲輝粵劇展演2022」，當時林鄭坐在包廂，恐怕無法分身前往英國。

林鄭月娥一直愛看粵劇，與粵劇名家白雪仙甚有交情。白雪仙今年生日（5月1日）時，林鄭月娥除了向白雪仙送上鮮花，更於網上發文，祝賀對方身體健康及生日快樂。林鄭月娥更豪言只要由白雪仙擔任藝術總監的粵劇演出，她甚少缺席。