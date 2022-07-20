美販運人口報告︱港連續3年納入第二級監察名單　政府批偏頗不公

香港連續三年被美國國務院發表的《販運人口報告》列為第二級別監察名單，報告批評港府沒就全面打擊販運人口進取立法工作，而整體打擊販運人口的工作沒較上年同期有所提升。報告舉例指，港府沒詳細披露被起訴或定罪的涉嫌販賣人口人士數目，又指港府雖就販運指標審查過數千弱勢人士，但當中只發現一名受害人，較過往比例為低。

政府今日（20日）發聲明強烈反對，指報告偏頗及評估不公平。發言人反駁指，在緊密的審核工作下，只有少數人被識別為販運人口受害人，證明了販運人口在香港從不是普遍存在的問題。



政府表示，香港在報告中被評為第二級別監察名單是不公和欠缺實據支持，即使過去兩年面對疫情，香港依然堅持打擊販運人口，並在執法方面保持警惕。發言人指，香港一直積極主動和全方位打擊販運人口活動，2018年已成立高層次的「打擊販運人口及加強保障外籍家庭傭工督導委員會」，並制定《行動計劃》，涵蓋受害人識別、調查、執法、檢控、保護和支援、預防，以及與不同持份者合作，所有措施在2019年年底全面落實。

初步識別機制的範圍涵蓋所有警方、入境處、海關和勞工處接觸到、而較可能涉及販運人口風險的人士，包括非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭及輸入勞工。執法部門也在調查和執法方面保持警惕，舉例去年進行了60次掃黃行動，較前年增加46%，共278人被拘捕。同年，共26名外傭僱主因涉嫌協助及教唆外傭違反逗留條件而被檢控，另有20名僱主因其他不同罪行，如普通襲擊、而被檢控。

發言人反駁「缺乏單一販運人口法例」的批評，指香港現行法律架構有超過50條針對各種販運人口行為的法律條文，已提供一套全面保障，與其他司法管轄區相比並無不足。