新任8副局11政助　4人來自林鄭班子　施俊輝張曼莉升官(附全名單)

行政長官辦公室今日（22日）公布，特首李家超委任新一批8名副局長和11名政治助理，大部分都會在下周一（25日）履新。當中在林鄭班子中擔任政治助理的施俊輝及張曼莉，分別升任教育局、與創新科技及工業局副局長副局長。新政府至今已先後委任共12名副局長和13名政治助理，未來會適時另行公布其餘副局長和政助人選。

新獲委任的名單中，四人來自上屆林鄭班子，包括新任運輸及物流局副局長廖振新、教育局局長政治助理蕭嘉怡；以及由政助獲晉升的教育局副局長施俊輝、創新科技及工業局副局長張曼莉。



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新獲委任的副局長名單：



運輸及物流局副局長：廖振新

保安局副局長：卓孝業

房屋局副局長：戴尚誠

文化體育及旅遊局副局長：劉震

醫務衞生局副局長：李夏茵

民政及青年事務局副局長：梁宏正

教育局副局長：施俊輝

創新科技及工業局副局長：張曼莉



新獲委任的副局長和政治助理名單：



商務及經濟發展局局長政治助理：李世華

勞工及福利局局長政治助理：傅曉琳

教育局局長政治助理：蕭嘉怡

財政司司長政治助理：楊通達

創新科技及工業局局長政治助理：廖添誠

保安局局長政治助理：梁溯庭

房屋局局長政治助理：歐陽文倩

政務司司長政治助理：李惠

律政司副司長政治助理：陳倩雯

文化體育及旅遊局局長政治助理：招文亮

運輸及物流局局長政治助理：陳閱川



新任命四人來自林鄭班子 兩政助升副局

新獲委任的名單中，四人來自上屆林鄭班子，現年60歲的廖振新上屆任發展局副局長，新崗位是運輸及物流局副局長。他在1986年加入政府，在工程師職系中一直晉升，到2017年加入問責團隊。教師出身的新民黨施俊輝，現年36歲，2012年開始出任教育局政治助理，今次與前創新及科技局政治助理張曼莉一齊升官，分別任教育局副局長與創新科技及工業局副局長。現年33歲的張曼莉，2017年加入林鄭班子時是問責團隊最年輕的成員。

至於李家超出任政務司司長時的政治助理、民建聯蕭嘉怡，則轉到教育局任政治助理。蕭嘉怡加入政府前是中西區區議員，在李家超宣布參選後，蕭辭去政助一職，加入李家超的競選辦助選。

新任副局多有政府背景 卓孝業任保安局副局

其餘新獲委任的副局長除了梁宏正，都是來自政府或公營機構。前年退休的警務處西九龍總區前指揮官卓孝業，獲委任為保安局副局長，在警隊中官至助理警務處長。房屋局副局長戴尚誠1993年加入政府，之前是建築署工程策劃總監。至於文化體育及旅遊局副局長劉震，政務官出身，於2019年起出任財庫局副秘書長，早前曾盛傳將接替李百全出任廣播處長，接掌港台。

醫務衞生局副局長李夏茵，本月才到任醫務衞生局基層醫療健康專員，本身是一名麻醉科醫生，2008年加入醫管局行政管理團隊，2016年晉升為策略發展總監。

新政府先後共委任12副局、13政助

李家超表示，一直與司局長積極物色不同背景合適人才，條件包括在各自領域有豐富經驗、知識或能力，施政理念和現屆班子一致，有良好溝通能力，愛國愛港立場堅定，並有熱誠和魄力服務社會。他說有信心政治委任團隊所有成員會務實進取，一同建設做實事的有為政府。

根據政府的官方公告，除了文體旅局政助招文亮、及運輸局政助陳閱川須待下月8日及15日才可以履新，其餘副局和政助下周一就會上班。