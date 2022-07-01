李家超委任4名副局長及2名政助　4人屬民建聯　何啟明續任副局長

新一屆政府上任，行政長官辦公室今日（1日）公布，行政長官李家超委任4名副局長，包括商務及經濟發展局副局長陳百里、財經事務及庫務局副局長陳浩濂、勞工及福利局副局長何啟明，以及政制及內地事務局副局長胡健民。另外亦委任2名政治助理，分別是財經事務及庫務局局長政治助理葉俊廉，以及民政及青年事務局局長政治助理張進樂。6人均從上屆政府留任，今日履新。



李家超今日亦為特首辦主任葉文娟及上述副局長和政治助理監誓。至於其餘副局長和政治助理的人選，政府會另行公布。



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李家超說，他十分歡迎這些有抱負、有能力、有擔當的人士，繼續留任在政治委任團隊，為國家、為香港作出貢獻。李家超相信他們會全力以赴，協助司局長聯繫社會各界，有效施政。

獲委任的副局長及政助中，當中4人都是民建聯成員，包括陳百里、胡健民、葉俊廉及張進樂；何啟明、陳浩濂分別是工聯會及自由黨成員。