燈柱掛國旗路政署收費　李家超：已指示豁免費用　要求避免再發生

去年國慶日，有市民向路政署申請在燈柱掛國旗後，收到路政署帳單要求繳付約14.7萬元。特首李家超得知事件後，向有關部門了解，並已指示豁免費用。



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每面旗每天檢查費6元 共逾14.7萬

「梁粉」專欄作家屈穎妍早前撰文，指有市民向路政署申請在路燈掛國旗後，收到路政署帳單要求繳付約14.7萬元。自由黨副主席、立法會議員李鎮強取得帳單跟進，提到每面旗政府每天收6元檢查費，所以1,214面旗/的每日檢查費加上1,990元申請費，合共逾14.7萬元。

李家超得知事件後，向有關部門了解，並已經指示豁免相關費用，又要求有關部門制定有效和適當措施，避免同樣事情再發生。他說，會展開關於正確懸掛國旗及區旗的教育工作，讓市民正確使用國旗。而針對相關事件的處理手法。

李家超表示，特區政府重視推展愛國主義教育，一向積極推動民間團體及市民在尊重國旗、區旗及其圖案的前提下，共同慶祝國慶日、香港特別行政區成立紀念日或其他特別日子，以表達愛國情感。

路政署：以收回成本原則收回開支 團體繳款後要求豁免

路政署則表示，任何人士或團體如欲在本署轄下的路燈燈柱上懸掛旗幟，如如私人機構用作活動推廣，均可向署方提交書面申請，並提供有關資料，以供考慮及按實際情況徵詢相關部門的意見。按照現時政府收回成本的收費原則，路政署需向申請人收回路燈維修承建商在旗幟懸掛期間進行巡查工作所涉及的開支。

路政署指，去年8月首次接獲民間團體申請於本署轄下的燈柱懸掛國旗以慶祝國慶日，遂按照上述既定程序處理有關申請，並隨即批出有關申請，而該團體亦按程序繳付相關行政費及巡查費。其後，路政署收到要求署方酌情豁免上述費用，鑑於現行的審批程序並無豁免收費的機制，路政署一直積極與相關部門跟進申請豁免收費的具體安排。目前審批豁免的程序已經完成，路政署會盡快通知該團體退款的安排。此外，署方亦正與相關部門制訂就日後在燈柱懸掛國旗豁免相關費用的具體安排。

路政署指，政府一向積極推動民間團體及市民在尊重國旗、區旗及其圖案的前提下，共同慶祝國慶日及香港特別行政區成立紀念日，以表達愛國情感。為慶祝香港特別行政區成立25周年，早前政府亦已在全港各區超過200條主要街道的燈柱懸掛了紀念直幡。