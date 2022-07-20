屈穎妍控訴燈柱掛國旗遭收費　議員助攻稱愛國行動　路政署允退款

「梁粉」專欄作家屈穎妍在報章撰文，指去年國慶日，有市民向路政署申請掛國旗後，收到路政署帳單要求繳付約14萬7千元。自由黨副主席，立法會議員李鎮強今（20日）在社交網站表示，得悉此事後，隨即聯同立法會議員陳仲尼去信路政署署長陳派明，希望了解更多詳情，他促請局方盡快回覆，並提供收費原因及理據。

路政署回覆傳媒查詢，指收取「檢查費」及「行政費」是按照現時政府收回成本的收費原則，當中涉及路燈維修承建商在旗幟懸掛期間巡查費用，即每支旗幟每日巡查費6元，團體已按程序繳付相關費用。署方表示，收到立法會議員的信函要求酌情豁免，目前正積極跟進，審批豁免的程序快將完成，會盡快通知相關團體退款安排。



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屈穎妍的文章題為《掛國旗要收租？》，透露去年有市民向路政署申請在國慶日，於元朗粉錦公路和錦田公路沿途燈柱掛約1,200面國旗，共掛二十天。近日卻收到路政署帳單要求繳付約14萬7千元，她認為掛國旗本應是政府責任，「官員竟好意思要這些愛國者多嘔十幾萬出來。」她又質問，「黑暴那年掛通街的文宣，政府有收過他們分文嗎？」

燈柱掛旗須按成本收費 現行程序不設豁免

李鎮強取得的帳單顯示，每面旗政府每天收六元檢查費，所以1,214面旗、加上1,990元申請費，合共逾14萬7千元。李、陳在信中質疑政府是根據哪條香港法例而行，又表明在街上掛國旗是正當愛國行動，政府責任由市民「代勞」，實在不應被收取費用。他們也查問反修例期間，不同政黨團體在街上排宣傳品，政府如何處置。

路政署解釋，任何人士或團體如有意在轄下路燈燈柱懸掛旗幟，須提交書面申請及相關資料，及繳交承建商巡查費，以及每宗申請1990元行政費，現行審批程序不設豁免收費。署方去年8月首次接獲民間團體申請懸掛國旗以慶祝國慶日，遂按照既定程序及收費標準處理申請，團體也在申請獲批後按程序繳付費用。