李家超出席新聞頒獎禮：政府有責任打擊假借新聞從事危害國安行為

特首李家超在2021年香港最佳新聞獎頒獎禮致辭表示，香港新聞自由受《基本法》保障，近年有些人為達到自己的目的或政治利益，假借新聞工作之名從事危害國家安全的行為，政府有責任依法打擊「污染新聞工作的破壞分子」，認為真正新聞工作者應與他們保持距離以示不同。他寄望香港報界繼續和更重視專業化發展，一起說好香港故事。



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指香港配合國家策略發展 為新聞界提供採訪題材

香港報業公會今（22日）舉辦2021年香港最佳新聞獎頒獎禮，李家超擔任主禮嘉賓。他說，特區政府會配合國家策略，將香港建設成國際創新科技中心與中外文化藝術交流中心，這些發展為新聞界提供源源不絕的採訪題材和發展空間。

李家超總結時引習近平説話作結：「香港居民，不管從事甚麼職業、信奉甚麼理念，只要真心擁護『一國兩制』方針，只要熱愛香港這個家園，只要遵守《基本法》和特別行政區法律，都是建設香港的積極力量，都可以出一份力、作一份貢獻。」他寄望香港報界繼續和更重視更專業化的發展，一起說好香港故事。

同場出席頒獎禮還包括中聯辦副主任盧新寧、民政及青年事務局局長麥美娟、基本法委員會副主任譚惠珠、政府新聞處處長陳偉偉等。