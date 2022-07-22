新冠肺炎｜呼籲院舍配合外展接種　孫玉菡、盧寵茂首次聯手解說

新冠肺炎確診個案大升，今日（22日）就有4,270宗，連續兩日破4,000大關，並有3宗院舍報告，衞生防護中心傳染病處主任張竹君擔心，將會影響醫療系統的負擔。



勞工及福利局局長孫玉菡傍晚聯同醫務衞生局局長盧寵茂，聯手主持簡介會，呼籲院舍及醫護業界配合外展接種新措施。



院舍院友第三針接種率僅39%。（資料圖片/蘇煒然攝）

院友第三針比率只有39%

目前院舍院友第一針及第二針接種率，已經達到93%和87%，但第三針只有39%。孫玉菡說，由於大部份在第五波感染的院友已康復並將到期接種第三針，政府希望醫療團隊加密到訪、院舍與醫護加快理順流程，及各部門協調下，目標在9月底將第三針覆蓋率提升至五成。

孫玉菡上任不足1個月，今次亦是首次以局長身份與業界交流，他說今次「深深感受到各機構竭力為老弱院友服務的心」。他感嘆院舍員工要兼顧日常照顧、抗疫措施，又要與各持份者密切聯繫，實在殊不容易。

下星期三（27日）起，院舍員工須每7天進行一次核酸檢測，政府將安排指定檢測承辦商為院舍提供核酸檢測套裝，讓員工自行進行採樣。此外，8月起院舍訪客須於探訪前進行核酸檢測，並提供其48小時內的核酸檢測陰性結果證明。孫玉菡引述業界形容今次檢測「大陣仗」，但他說院舍是全社會抗疫的重要「陣地」，政府必須嚴陣以待。

候任安老事務委員會主席李國棟昨日（21日）表示，院舍探訪新要求其實是與「疫苗通行證」看齊，如同外出用膳，孫玉菡說新措施出發點是保護長者，正是針對「重點人群、重點機構、重點場所」做好防疫的政策目標。