尖沙咀豪宅Grand Austin、港景峯等污水呈陽性　三區24萬人要快測

疫情反彈，今日（22日）葵青區、油尖旺和九龍城區，再有多幢住宅大廈被驗出污水呈陽性，涉及尖沙咀豪宅The Austin、Grand Austin和港景峯，以及啟德私樓Oasis Kai Tak和天寰等。政府將向有關地點的居民、清潔工和物業管理員派發合共約24萬個快速測試套裝。



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政府表示，葵青、油尖旺和九龍城部份地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速測試套裝，包括：

．葵青區 — 尚文苑、葵賢苑、永和樓、有章樓、德泰大廈、德大閣、德士古道23-25號、德士古道45-55號、宏華大廈、仁雅大廈、浩景臺、祖堯邨、悅麗苑、賢麗苑、大窩口邨及荔景邨



．油尖旺區 — The Austin、Grand Austin、港景峯，及官涌街和廣東道附近一帶住宅



．九龍城區 — 傲雲峰、欣榮花園、帝庭豪園、Oasis Kai Tak、天寰、馬頭圍邨，及山西街和石塘街附近一帶住宅



政府提醒，以快速測試首次取得陽性結果的人士，可透過上平台申報，若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。